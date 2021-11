Bavaria introduceert een carnavalsverzekering

Dit jaar werd de grootste nachtmerrie van elke carnavalsvierder werkelijkheid; carnaval werd afgelast wegens COVID-19. Om te voorkomen dat carnavalsvierders nóg een jaar zonder carnaval moeten, introduceert Bavaria vandaag de eerste carnavalsverzekering. Met de verzekering ben je gegarandeerd van het carnavalsfeest, want Bavaria weet als geen ander: dat moet gevierd worden!

Carnaval voor de Brabanders



Als Brabantse bierbrouwer weet Bavaria hoe belangrijk carnaval voor de Brabanders is. Nu de COVID-19 maatregelen wederom zijn aangescherpt en 11/11 op meerdere plekken is afgelast, wil de brouwer een zekerheid inbouwen voor carnavalsvierders. Het is algemeen bekend dat Nederlanders zich graag goed verzekeren, dus een carnavalsverzekering afsluiten is zeker op zijn plaats. Mocht het dan onverhoopt misgaan, dan is het mooiste feest van het jaar in ieder geval gedekt.

De waarde van carnaval laat zich lastig uitdrukken in een financiële vergoeding of dekking. Daarom doet Bavaria middels de carnavalsverzekering de plechtige belofte om het carnavalsfeest in te halen op het moment dat het wel kan. In welke vorm en wanneer dit feest zal plaatsvinden wordt bepaald aan de hand van de op dat moment geldende regels. De verzekerde betaalt in ieder geval geen premie en de vergoeding (lees: het carnavalsfeest) wordt, zoals van Bavaria mag worden verwacht, gezellig.

Björn van der Doelen



Op de lancering van de carnavalsverzekering werd al ingespeeld door oud-profvoetballer, zanger en acteur Björn van der Doelen. Hij deelde op zijn eigen socialemediakanalen een video waarin hij op zoek gaat naar een verzekering die carnaval dekt. Dit bleek nog niet aan de orde te zijn, tot vandaag…