Anthropic heeft vandaag Claude Opus 4.8 uitgebracht, de opvolger van Opus 4.7. Het is geen complete generatiesprong, maar een gerichte verbetering op een aantal vlakken die voor dagelijks gebruik merkbaar verschil maken - met name op het gebied van eerlijkheid, agentisch redeneren en snelheid.

Minder zelfoverschatting

Een van de meest opvallende verbeteringen zit niet in ruwe rekenkracht, maar in iets subtielers: eerlijkheid over de eigen output. Een veelvoorkomend probleem bij AI-modellen is dat ze soms te snel conclusies trekken en vol vertrouwen beweren vooruitgang te hebben geboekt, ook als het bewijs daarvoor dun is. Opus 4.8 is daar significant beter in. Het model is ongeveer vier keer minder geneigd dan zijn voorganger om fouten in zelfgeschreven code onopgemerkt voorbij te laten gaan.

Vroege testers bevestigen dat beeld.Cursor-medeoprichter Michael Truell meldt dat tool calling merkbaar efficiënter is geworden - het model heeft minder stappen nodig voor hetzelfde resultaat en rondt taken beter van begin tot eind af. Devin-CEO Scott Wu wijst op verbeteringen in het consistent opvolgen van instructies voor autonome engineering-taken.

Dynamic Workflows in Claude Code

De grootste nieuwe feature is Dynamic Workflows, beschikbaar in research preview voor Enterprise-, Team- en Max-abonnementen. Claude kan hiermee de aanpak plannen en vervolgens honderden parallelle subagents uitvoeren binnen één sessie, waarna het de output verifieert voordat het terugrapporteert aan de gebruiker. Concreet betekent dit dat Claude Code nu codebase-brede migraties over honderdduizenden regels code kan uitvoeren, van start tot merge.

Effort control voor alle gebruikers

Een nieuwe instelling naast de modelselector laat gebruikers kiezen hoeveel moeite Claude in een antwoord steekt. Op hogere instellingen denkt Claude vaker en dieper na voor betere antwoorden; op lagere instellingen reageert het sneller en worden rate limits minder snel bereikt. De instelling is beschikbaar op alle abonnementen.

Fast mode drie keer goedkoper

Fast mode voor Opus 4.8 - waarbij het model op 2,5 keer de normale snelheid werkt - is nu drie keer goedkoper dan bij vorige modellen. De reguliere prijs blijft ongewijzigd: vijf dollar per miljoen inputtokens en 25 dollar per miljoen outputtokens.

Mythos komt eraan

Anthropic geeft ook een doorkijkje naar wat er aan komt. Als onderdeel van Project Glasswing gebruikt een klein aantal organisaties momenteel Claude Mythos Preview voor cybersecuritywerk. Modellen op dit niveau vereisen sterkere beveiligingsmaatregelen voordat ze breed beschikbaar kunnen worden gesteld - Anthropic verwacht dit binnen enkele weken te realiseren.

Claude Opus 4.8 is vanaf vandaag beschikbaar via claude.ai en de API onder de modelnaam claude-opus-4-8.