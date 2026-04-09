Anthropic toont preview van krachtig nieuw AI-model Mythos - ingezet voor cybersecurity

Technologie09 apr , 14:37doorJeroen de Hooge
Het model werd eerst per ongeluk gelekt. Nu is er een officiële preview - voor een select gezelschap van techbedrijven die het inzetten om kwetsbaarheden in software op te sporen.
Anthropic heeft een preview uitgebracht van Mythos, zijn nieuwste en meest krachtige AI-model. De introductie is onderdeel van Project Glasswing, een nieuw cybersecurityinitiatief waarbij meer dan 40 partnerorganisaties het model inzetten voor "defensief beveiligingswerk": het scannen van software op kwetsbaarheden, voordat kwaadwillenden die kunnen misbruiken.

Wat is Mythos?

Mythos is een general-purpose model — niet specifiek getraind voor cybersecurity, maar wel sterk in agentic coding en redeneren. Anthropic omschrijft het in eerder uitgelekte documenten als "by far the most powerful AI model we've ever developed", groter en intelligenter dan de huidige Opus-modellen. Het model identificeerde de afgelopen weken naar eigen zeggen duizenden zogeheten zero-day kwetsbaarheden in software, waarvan veel tien tot twintig jaar oud.
De partners die de preview gebruiken zijn een indrukwekkende rij: Amazon, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, de Linux Foundation, Microsoft en Palo Alto Networks. De bevindingen worden gedeeld met de bredere techsector.

Achtergrond: van lek naar lancering

Het bestaan van Mythos — toen nog "Capybara" genoemd — werd vorige maand per ongeluk publiek door een datalek. Een conceptblogpost over het model bleef toegankelijk via een openbaar inspecteerbare datalaag. Anthropic wees het toe aan "menselijke fout". Het is niet de enige recente blunder: het bedrijf lekte ook bijna 2.000 broncodebestanden via een fout in een software-update, en trok daarna per ongeluk duizenden GitHub-repositories offline bij de opruiming.

Politieke context

Anthropic voert gesprekken met Amerikaanse federale autoriteiten over het gebruik van Mythos, maar die relatie is gespannen: het Pentagon bestempelde Anthropic eerder als een "supply-chain risk" nadat het bedrijf weigerde autonoom targeting of surveillance van Amerikaanse burgers mogelijk te maken via zijn modellen.
De preview van Mythos is niet publiek beschikbaar.

