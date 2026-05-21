Google heeft tijdens I/O zijn nieuwe Gemini Omni gepresenteerd en daarmee kun je je eigen video’s helemaal veranderen qua uiterlijk. Je kunt jezelf in een glas-in-lood-achtig beeld zetten en meer. Het is al beschikbaar en vrij krachtig, maar het is niet alleen beschikbaar binnen Gemini. Het is ook mogelijk om YouTube Shorts aan te passen met AI.

Google I/O

Het is zelfs een functie met zijn eigen naam, namelijk YouTube Shorts Remix. Je kunt de video’s van andere mensen aanpassen en eventueel zelfs jezelf erin zetten. Je kunt het Remix-icoon onder YouTube Shorts vinden en krijgt nu de optie ‘reimagine’ waarbij je Gemini een prompt kunt geven om een video te veranderen in een anime, of een horrorfilm. Je kunt hoofden heel groot maken, of je kunt allemaal konijntjes in de achtergrond zetten: er is van alles en nog wat mogelijk.

Althans, dat is wel alleen als de maker van de Short dit oke vindt. Die moet nadrukkelijk toestemming geven dat er geremixed mag worden, een beetje met hoe dat met duetten is op TikTok. Niet iedereen is er immers van gediend dat zijn content zomaar door iemand anders wordt geplaatst, en zeker niet als diegene ook nog je hoofd heeft opgeblazen tot een luchtballon. Niet iedereen is daar even comfortabel mee, hoewel veel mensen de lol er waarschijnlijk wel van in zullen zien. Wel is altijd zichtbaar dat een video geremixed is, want Google zegt dat de shorts die door Omni zijn geremixed een digitaal watermerk krijgen dat linkt naar de originele video.

Remix YouTube Shorts

YouTube Shorts is een enorm populaire functie binnen YouTube en het is het antwoord op TikTok. Waar YouTube-video’s zelf horizontaal zijn en wat langer, daar zijn Shorts verticaal en juist heel kort en ‘snackbaar’. Er komt dan ook een feed bij kijken waar je heel makkelijk doorheen scrollt, net als dat je kent van bijvoorbeeld Instagram Stories en Reels. Die Shorts hebben dus echt iets TikTok-achtigs en dat maakt het heel anders dan gewone YouTube-video’s. Dat ze zo aanpasbaar zijn is dus een welkome verandering, omdat deze video’s iets meer ruimte geven voor creativiteit omdat het allemaal niet zo lang hoeft.