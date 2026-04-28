YouTube zet een volgende stap richting de huiskamer. Het platform rolt een nieuwe functie uit waarmee je zelf bepaalt welke livestreams je tegelijk op één scherm combineert. Geen vaste vooraf samengestelde schermen meer, maar volledige controle. De update werd aangekondigd door CEO Neal Mohan en richt zich voorlopig op gebruikers van YouTube TV.

Van vaste combinaties naar volledige vrijheid

YouTube had al een vorm van multiview - handig tijdens sportweekenden, maar beperkt. Je kon alleen kiezen uit combinaties die YouTube zelf had samengesteld.

Die beperking verdwijnt. Met de nieuwe update stel je zelf je scherm samen: tot vier livestreams tegelijk, naar eigen keuze. Sport, nieuws, entertainment - in elke combinatie. Add-ons zoals NFL Sunday Ticket worden ook ondersteund.

YouTube wil je tv vervangen

Dit komt niet uit het niets. YouTube beweegt al jaren richting de rol van traditionele tv-aanbieder - met groeiende focus op het grote scherm, meer live content, sportrechten en abonnementsmodellen die steeds meer lijken op klassieke tv-pakketten.

Multiview past precies in die strategie. Zeker bij live events, waar mensen nu vaak meerdere schermen gebruiken, brengt YouTube alles samen in één interface.

Vooral interessant voor sportfans

De grootste winst zit bij sport. Meerdere wedstrijden tegelijk volgen, schakelen tussen competities, of een live wedstrijd combineren met een analistenpanel ernaast - het kan allemaal zonder een tweede scherm. Maar ook in huishoudens waar mensen tegelijk iets anders willen kijken lost dit een bekend probleem op.

Nog niet overal beschikbaar

De functie wordt gefaseerd uitgerold, met voorlopige focus op tv-apparaten en live content. On-demand video's combineren in multiview is nog niet onderdeel van deze update.

Waarom dit verder gaat dan een feature-update

Multiview klinkt klein, maar raakt aan een groter gedragspatroon. We zijn gewend geraakt aan meerdere schermen tegelijk. YouTube brengt dat nu samen in één ervaring - en wordt daarmee opnieuw een stukje meer de nieuwe televisie.