YouTube voorspelt deze grote trends voor 2026

YouTube heeft tijdens YouTube Festival in de Amsterdam Arena niet alleen te kennen gegeven dat het stelt dat meer adverteerders zich moeten realiseren dat ‘het’ niet meer alleen gebeurt op de televisie, maar juist ook op een platform als YouTube. Dat bespraken we al in een eerder artikel, maar YouTube deelde ook nog een aantal trends voor 2026.

Televisie wordt democratie

Sam Vergauwen, country manager Benelux van YouTube, zegt dat het voor het eerst is dat de televisie een soort democratie is geworden. “Als je vroeger iets op televisie wilde laten zien, dan moest je naar Hilversum, dan moeten dingen worden goedgekeurd, dat duurde allemaal erg lang, maar dat is nu niet meer zo.” Er zijn meer dan 3 miljoen YouTube-kanalen die je ook gewoon op je televisie kunt ontvangen, mits je een smart-tv hebt of een streamingkastje gebruikt zoals Chromecast.

Een grote nieuwe niche

Ook in Nederland is het een drukte van jewelste op YouTube. Er zijn in ons kleine landje meer dan 3.000 creators die meer dan 100.000 abonnees hebben. En die kunnen best eens gaan komen met een nieuwe niche. Zo legt Vergauwen uit. “Stel je voor dat je vroeger had gepitcht bij een televisiekanaal dat je zes uur lang ging gamen en dat ging filmen, dan hadden mensen je voor gek verklaard. De Let’s Play is een van onze meest populaire formats. Ik verwacht dat er volgend jaar nieuwe niches bijkomen die razend populair worden. En zo’n nichevideo mag lang duren, zo blijkt. In Nederland kijkt het merendeel naar content van 21 minuten of langer op YouTube.