YouTube voorspelt deze grote trends voor 2026

YouTube heeft tijdens YouTube Festival in de Amsterdam Arena niet alleen te kennen gegeven dat het stelt dat meer adverteerders zich moeten realiseren dat ‘het’ niet meer alleen gebeurt op de televisie, maar juist ook op een platform als YouTube. Dat bespraken we al in een eerder artikel, maar YouTube deelde ook nog een aantal trends voor 2026.
Sam Vergauwen, country manager Benelux van YouTube, zegt dat het voor het eerst is dat de televisie een soort democratie is geworden. “Als je vroeger iets op televisie wilde laten zien, dan moest je naar Hilversum, dan moeten dingen worden goedgekeurd, dat duurde allemaal erg lang, maar dat is nu niet meer zo.” Er zijn meer dan 3 miljoen YouTube-kanalen die je ook gewoon op je televisie kunt ontvangen, mits je een smart-tv hebt of een streamingkastje gebruikt zoals Chromecast.
Ook in Nederland is het een drukte van jewelste op YouTube. Er zijn in ons kleine landje meer dan 3.000 creators die meer dan 100.000 abonnees hebben. En die kunnen best eens gaan komen met een nieuwe niche. Zo legt Vergauwen uit. “Stel je voor dat je vroeger had gepitcht bij een televisiekanaal dat je zes uur lang ging gamen en dat ging filmen, dan hadden mensen je voor gek verklaard. De Let’s Play is een van onze meest populaire formats. Ik verwacht dat er volgend jaar nieuwe niches bijkomen die razend populair worden. En zo’n nichevideo mag lang duren, zo blijkt. In Nederland kijkt het merendeel naar content van 21 minuten of langer op YouTube.
Elk land heeft zo zijn lokale sterren op YouTube, maar die kunnen door AI-vertalingen en Gemini nu nog beter naar het buitenland gaan. We bedoelen dan hun video’s: je kunt sinds kort van steeds meer video’s een vertaling krijgen in je eigen taal. Daarbij klinkt de YouTuber nog steeds zoals je gewend bent, maar dan dus in jouw taal. Erg bijzonder en misschien niet helemaal iets voor Nederlanders, die toch wel heel goed zijn in Engels, maar stel je voor dat onze Nederlandse video’s ineens door Indiërs kunnen worden bekeken? En vooral: begrepen? Dat betekent dat creators ineens heel nieuw publiek kan aanboren. Als voorbeeld geeft Sam Dylan Haegens. “Superkrachten voor je Hoofd, de film van Dylan, werd vertaald en heeft inmiddels zelfs awards gewonnen in Duitsland. Als mukbang uit Korea inmiddels in meer dan 90 procent van de gevallen wordt bekeken door mensen buiten Korea, dan moeten wij de Nederlandse cultuur ook op die manier over de grens krijgen toch?”
Toen Miley Cyrus haar nummer Flowers op de sociale media zette, bleek dat ze op TikTok wel een hogere piek had, maar op YouTube veel langer een groter publiek hield, laat Sam zien. “66 procent van de YouTube Shorts-gebruikers gebruikt geen Instagram Reels.” Wat er wordt gekeken wordt bovendien korter en langer: er worden meer video’s onder de 1 minuut gekeken, maar ook video’s van boven de 60 minuten. Waarschijnlijk dat YouTube zich dus vooral van social media zal (blijven) afscheiden met langere content.