6 dingen die nieuw naar YouTube komen voor creators

YouTube heeft het er maar druk mee: het heeft net YouTube Festival afgerond in Nederland en nu is er in de Verenigde Staten een ander evenement geweest met de nodige, interessante aankondigingen. Tijdens Made on YouTube deed het videoplatform van Google wat nieuwe dingen uit de doeken. Dit zijn ze.

1. YouTube Studio gaat beter meesynchroniseren

YouTube Studio krijgt er de meeste nieuwe dingen bij: creators kunnen in Studio onder andere zien hoe hun video’s presteren en nieuwe video’s uploaden, maar nu is er de optie om dubs toe te voegen waarbij ook de lippen meesynchroniseren. Eerder al zorgde YouTube dat creators nu met hun eigen stem en behulp van AI ineens allerlei andere talen spreken, maar straks bewegen de lippen dus ook wat logischer mee, zodat het niet lijkt alsof je naar een wasmiddelreclame zit te kijken.

2. YouTube Studio gaat dubbelgangers opzoeken

Met de komst van AI ligt ook na-aperij op de loer. In Studio kun je straks gebruikmaken van de ‘likeness’-detectie, die toont wanneer er video’s worden geüpload met iemand die wel heel veel dezelfde gezichtskenmerken heeft als jij. Het wordt sinds vorig jaar getest door meerdere creators maar nu dus breder uitgerold, waardoor je copycats kunt opsporen.