22.09.2025
6 dingen die nieuw naar YouTube komen voor creators

By: Laura Jenny

YouTube heeft het er maar druk mee: het heeft net YouTube Festival afgerond in Nederland en nu is er in de Verenigde Staten een ander evenement geweest met de nodige, interessante aankondigingen. Tijdens Made on YouTube deed het videoplatform van Google wat nieuwe dingen uit de doeken. Dit zijn ze.

1. YouTube Studio gaat beter meesynchroniseren

YouTube Studio krijgt er de meeste nieuwe dingen bij: creators kunnen in Studio onder andere zien hoe hun video’s presteren en nieuwe video’s uploaden, maar nu is er de optie om dubs toe te voegen waarbij ook de lippen meesynchroniseren. Eerder al zorgde YouTube dat creators nu met hun eigen stem en behulp van AI ineens allerlei andere talen spreken, maar straks bewegen de lippen dus ook wat logischer mee, zodat het niet lijkt alsof je naar een wasmiddelreclame zit te kijken.

2. YouTube Studio gaat dubbelgangers opzoeken

Met de komst van AI ligt ook na-aperij op de loer. In Studio kun je straks gebruikmaken van de ‘likeness’-detectie, die toont wanneer er video’s worden geüpload met iemand die wel heel veel dezelfde gezichtskenmerken heeft als jij. Het wordt sinds vorig jaar getest door meerdere creators maar nu dus breder uitgerold, waardoor je copycats kunt opsporen.

3. YouTube Studio laat AI je helpen

Misschien niet heel bijzonder, maar ook YouTube Studio krijgt zijn eigen AI-bot. De Ask Studio-bot beantwoordt vragen die je hebt over je account. Het is dus specifiek voor dat soort vragen, niet vragen over waar nootmuskaat eigenlijk vandaan komt.

4. YouTube Live laat je mini-games spelen

YouTube Live laat je nu mini-games spelen zodat je finaal de mist in kunt gaan ter vermaak van je volgers. Daarnaast wordt het mogelijk om zowel horizontaal als verticaal content te tonen en wordt er een nieuwe advertentiemogelijkheid toegevoegd om livestreams commercieel aantrekkelijker te maken.

5. YouTube Shorts krijgen ook nieuwe tools

YouTube Shorts krijgt een speciaal aangepaste versie van Veo 3, Google’s generatieve AI-model, waardoor je onder andere je video’s kunt aanpassen met kunstmatige intelligentie. Het heet Veo 3 Fast en hiermee kun je onder andere een beweging toevoegen aan foto’s, verschillende stijlen op je video loslaten en dialoog van video’s veranderen in soundtracks.

6. Producten taggen

Tot slot zijn er ook nieuwe manieren om geld te verdienen, zoals door het taggen van producten in de content. Ook kunnen creators nu sponsoren uitlichten in hun langere video’s. Je kunt nu automatisch timestamps voor producttags inzetten en er zit een nieuwe brandlink-mogelijkheid in Shorts.

