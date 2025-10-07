Grootste YouTuber ter wereld is bang voor kunstmatige intelligentie

Hij is de grootste, meest succesvolle YouTuber ter wereld, maar hij is bang. MrBeast zegt dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie wel eens kan zorgen dat creators niet langer rond kunnen komen van hun YouTube-werk.

YouTuber bang voor AI

De YouTuber, die eigenlijk Jimmy Donaldson heet, is de grootste YouTuber ter wereld met zijn 634 miljoen volgers en 85 miljoen aan inkomsten. Kunstmatige intelligentie is volgens hem een grote bedreiging voor zijn vakgebied. En ja, als de meest succesvolle persoon op YouTube dat zegt, dan is het logisch dat kleinere YouTubers daar ook bang van worden.

MrBeast, die zelf ook met AI heeft geëxperimenteerd en zelfs een AI-avatar was op Instagram, laat op sociale media weten dat hij zich zorgen maakt over hoe video’s die worden gegenereerd met AI de wereld van creators zullen beïnvloeden. Dit commentaar van de creator volgt waarschijnlijk vooral door wat Sora allemaal kan, de nieuwe versie van de video-AI van OpenAI. Al heeft hij eerder commentaar gehad, namelijk toen er een deepfake-video van hem rondzong waarin hij zogenaamd telefoons weggaf.