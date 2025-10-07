Grootste YouTuber ter wereld is bang voor kunstmatige intelligentie

Hij is de grootste, meest succesvolle YouTuber ter wereld, maar hij is bang. MrBeast zegt dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie wel eens kan zorgen dat creators niet langer rond kunnen komen van hun YouTube-werk.
De YouTuber, die eigenlijk Jimmy Donaldson heet, is de grootste YouTuber ter wereld met zijn 634 miljoen volgers en 85 miljoen aan inkomsten. Kunstmatige intelligentie is volgens hem een grote bedreiging voor zijn vakgebied. En ja, als de meest succesvolle persoon op YouTube dat zegt, dan is het logisch dat kleinere YouTubers daar ook bang van worden.
MrBeast, die zelf ook met AI heeft geëxperimenteerd en zelfs een AI-avatar was op Instagram, laat op sociale media weten dat hij zich zorgen maakt over hoe video’s die worden gegenereerd met AI de wereld van creators zullen beïnvloeden. Dit commentaar van de creator volgt waarschijnlijk vooral door wat Sora allemaal kan, de nieuwe versie van de video-AI van OpenAI. Al heeft hij eerder commentaar gehad, namelijk toen er een deepfake-video van hem rondzong waarin hij zogenaamd telefoons weggaf.
OpenAI’s nieuwe video-app werd vorige week al door ons behandeld, omdat je er levensechte deepfakes mee kunt maken. Een paar jaar geleden was een deepfake vaak nog wel van echt te onderscheiden, maar tegenwoordig is het echt niet meer te doen. Kijk bijvoorbeeld ook naar het feit dat de politie al meerdere malen heeft moeten uitrukken omdat mensen doen alsof er een zwerver op de bank zit met de AI Homeless Prank: dat kan alleen omdat AI er zo goed in is geworden om bijvoorbeeld ook over de belichting en dat soort zaken na te denken. De nieuwe Sora-app van OpenAI is nu uit in de Verenigde Staten en is meteen nummer 1 gedownloade app in de App Store: MrBeast heeft dus zeker wel een punt.
MrBeast kreeg deze zomer kritiek omdat hij zelf een AI-tool lanceerde waarmee je makkelijk thumbnails voor je video’s kon ontwikkelen. Hij heeft die AI-tool snel offline gehaald en er linkjes naar menselijke artiesten voor in de plaats gezet. Het is natuurlijk heel dubbel: wanneer gebruiken we wel AI, wanneer zijn we erop tegen? Het gaat sowieso zorgen dat bepaalde banen, of in ieder geval taken, verdwijnen. Bovendien zijn er ook juist weer een hele schare aan nieuwe creators die juist door AI eindelijk bekend kunnen worden.