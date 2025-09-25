YouTube vertelt waarom YouTube-video’s minder kijkers hebben

Het zijn lastige tijden voor YouTubers, want er gebeurt veel. Mensen die adblockers gebruiken worden aangepakt, waardoor YouTubers mogelijk minder views hebben. Maar er is ook een andere reden dat de teller op menig video de laatste tijd op een vrij laag aantal blijft hangen.
Het zou namelijk niet alleen gaan om mensen die adblockers gebruiken, geen toegang meer krijgen tot video’s en daarom stoppen met kijken: volgens YouTube kan de flinke dip in kijkersaantallen ook komen door een aantal andere factoren. Het geeft aan dat het publiek misschien gewoon minder geïnteresseerd is, dat mensen toch op andere manieren content zijn gaan kijken (of andere typen content) en dat er bijvoorbeeld een concurrent is die wat views wegsnoept. Veel van deze zaken zijn vrij voor de hand liggend en we denken dan ook dat veel creators die een enorme terugloop zien in kijkers, dit niet zo heel overtuigend zullen vinden.
YouTube geeft namelijk ook geen data bij de redenen die het opgeeft die mogelijk wel met deze plotselinge terugloop te maken kunnen hebben. Het blijft dus allemaal wat vaag voor creators wat nu werkelijk de reden is. Wel denken sommige experts dat het te maken heeft met bepaalde filters die worden gebruikt, namelijk EasyList en uBlock’s Quick Fixes. Veranderingen in die filters zouden ervoor kunnen zorgen dat content überhaupt minder voorbij komt. Het voordeel is dat er een aantal veranderingen weer is teruggedraaid, dus dat het verkeer eventueel nu weer zou moeten toenemen.
Het lijkt er in ieder geval niet op alsof YouTube zelf grote veranderingen heeft toegebracht, waaraan het kan liggen. Het is dus afwachten of het inderdaad doordie filters komt. Overigens zegt YouTube dat het niet in de data terugziet dat er iets misgaat, dus wellicht zijn er toch andere redenen waardoor creators minder hoge kijkersaantallen hebben.
En ja, YouTube heeft geen ongelijk als het zegt dat er veel zaken kunnen meespelen, want dat is ook zo: je hebt te maken met algoritmes, met adblockers, met een veranderend medialandschap en zeker met de snelheid van sociale media en videoplatforms kan iets de ene dag het helemaal zijn, maar de volgende dag juist echt niet meer van deze tijd zijn.