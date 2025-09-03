Waarom sommige mensen zo graag naar reactie-video’s kijken

De video’s hebben vaak een ding gemeen dat vrij irritant kan zijn: het is erg overdreven. Althans, wij vinden het als nuchtere Nederlanders al snel te veel. Het kijken van reactie-video’s wordt dan ook zeker niet alleen maar gedaan uit plezier: sommige mensen haatkijken het. Die denken vooral: “Wie kijkt er nou zo als hij muziek luistert?’ Of: ‘Die persoon schrok totaal niet van die horrorfilm, wie springt er nou zo van zijn stoel af?’ Toch is daar ook lol in te vinden: kijken hoe idioot de reacties soms zijn kan ook erg grappig zijn.

Verbinding

Maar waarom vinden we het nou zo leuk om die video’s te kijken. Dat is onder andere omdat we ons er verbonden door voelen. Dat is ook wat je ziet bij de livestreams op Twitch: mensen hebben daar ook vaak een chat bij en uiteindelijk is het hartstikke gezellig. Je voelt je verbonden met anderen, zeker als de persoon in de reaction video ook ongeveer zo reageert als jij zou doen. Een soort emotionele bevestiging dat iemand hetzelfde voelt is vaak erg prettig.

Daarnaast is het een leuke manier om content die je leuk vindt of waarover je vragen hebt nog een keer te zien, mogelijk ook met de kijk van die andere persoon op de zaak. Dat kan leerzaam zijn. Ook schijnen emoties heel besmettelijk te zijn, dus als iemand heel vaak heel positief is, dan zijn de reaction video’s waarschijnlijk in staat om je vrolijker te maken. Reaction video’s zijn eigenlijk een soort verlengde van die televisieprogramma’s waarin je ziet hoe BN’ers naar televisieprogramma’s kijken en erop reageren. Het is alleen de korte social media-versie ervan.

Waarom je het doet, dat mag natuurlijk ook gewoon vermaak zijn. Toch ervaren veel mensen een groot gevoel van verbondenheid wanneer ze dit soort video’s kijken, omdat ze bijvoorbeelfd al hebben gezien wat er wordt gekeken en het nu ‘samen’ weer kijken, of simpelweg omdat iemand dezelfde emoties laat zien. En vooruit, soms ook omdat iemand juist uitermate veel emoties toont die we maar moeilijk kunnen plaatsen, we blijven toch religieus ‘doe-maar-gewoon’-mensen.