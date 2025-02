Twitch bant je nu minder lang als je een foutje begaat

“Tot vandaag telde elke overtreding permanent voor je account, zelfs kleine overtredingen van onze regels. Dit systeem had een onevenredig grote impact op streamers die al lang streamden, omdat na verloop van tijd meerdere kleine overtredingen konden resulteren in een schorsing voor onbepaalde tijd. Dit proces kon te bestraffend zijn en was een proces dat geen erkenning gaf aan communityleden die hadden geleerd van hun fouten in het verleden.”

Pas op voor recidive

Het is fijn dat er een soort houdbaarheidsdatum op bans komt, want niet elke ban voelt altijd even terecht. Je kunt ook bijhouden hoe lang je ban nog duurt, namelijk in het Appeals-portaal. Ook zie je het in mailtjes die je ontvangt. Een kleine overtreding is bijvoorbeeld als je cheat in online games. Doe je nog iets ergers dan hatelijk zijn, wat je 1 tot 2 jaar kan opleveren, dan kun je alsnog een permanente ban krijgen. Wel kun je daar na 6 maanden voor in een soort hoger beroep gaan en alsnog vragen of dat nu echt nodig is.