10 banen die 10 jaar geleden nog niet bestonden [Infographic]

Fiverr werd in 2010 opgericht in Tel Aviv, Israël. Het bedrijf biedt een platform voor freelancers om diensten aan klanten wereldwijd aan te bieden. Dit jaar bestaan ze dus 10 jaar. En dus hebben ze een lijstje gemaakt van 10 banen die nog niet bestonden toen het bedrijf 10 jaar geleden werd opgericht. Maar die vandaag de dag wel het moderne personeelsbestand bepalen.

Het platform wil iedereen ter wereld helpen kansen te creëren om het eigen bedrijf, merk of droom op te bouwen. Van voice-over artiesten en vertalers tot programmeurs, ze beschikken over meer dan 300 categorieën aan digitale services die samen al hebben geleid tot miljoenen individuele projecten van bedrijven en particulieren in meer dan 160 landen.

Infographic

In onderstaande infographic staan 10 banen die 10 jaar geleden, bij de start van Fiverr, dus nog niet bestonden. Van social media expertise en nieuwe vormen van video productie tot de opkomst gaming streamers en influencers.

De 10 banen zijn: