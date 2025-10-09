5 gekke dingen die echt live op Twitch zijn gebeurd

Twitch is doorgaans een vrij normaal platform: je kunt er vooral naar gamende mensen kijken, maar ook naar mensen die zichzelf constant maar in beeld hebben en het gewoon als een buurthuis gebruiken. In ieder geval is het er doorgaans erg gezellig, zeker als er goede moderators aanwezig zijn. Het kan echter ook te ver gaan en dat is zeker op Twitch regelmatig gebeurd. Deze week nog beviel er een vrouw live op camera. Dit zijn vijf gekke gebeurtenissen op Twitch die echt zijn gebeurd.

De streamer die een verre ‘vriend’ heeft

Vaak zijn de gekke situaties gelieerd aan de deur: er komt vaak iemand binnen die voor problemen zorgt voor de streamer, of juist voor een verrassing. Zo is het een keer voorgekomen dat de deurbel ging tijdens een stream van een Amerikaanse streamer en dat er een klein jochie voor de deur stond. Hij was helemaal vanuit Singapore gekomen en had 40 kilometer gelopen om het huis van de streamer te bereiken. Hij was groot fan van de streamer, die uiteindelijk trouwens via donaties zorgde dat het kereltje weer terug naar huis kon.

De streamer die live werd beschoten

Met de naam die hij heeft (letterlijk en figuurlijk) maakt hij weinig vrienden, maar beschoten worden is wel next level. Gamer Dr. DisRespect is iemand die je haat of geweldig vindt, er zit niks tussen, en hij speelt vooral PUBG. Hij heeft door zijn nogal unieke persoonlijkheid vijanden en dat merkte hij en zijn fans tijdens een livestream. In september 2018 werd zijn huis beschoten tijdens een stream. Op de stream was te zien hoe hij uit zijn stoel sprong. Hij kwam terug en werd ineens een heel ander mens: “Iemand schoot op ons huis. Het raam boven is kapot. Dit is het tweede schot: gisteren schoot iemand ook al op ons fcking huis.” De streamer stopte zijn stream en deed aangifte bij de politie. Niemand raakte gewond door de schoten.