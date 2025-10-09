5 gekke dingen die echt live op Twitch zijn gebeurd

By: Laura Jenny
Twitch is doorgaans een vrij normaal platform: je kunt er vooral naar gamende mensen kijken, maar ook naar mensen die zichzelf constant maar in beeld hebben en het gewoon als een buurthuis gebruiken. In ieder geval is het er doorgaans erg gezellig, zeker als er goede moderators aanwezig zijn. Het kan echter ook te ver gaan en dat is zeker op Twitch regelmatig gebeurd. Deze week nog beviel er een vrouw live op camera. Dit zijn vijf gekke gebeurtenissen op Twitch die echt zijn gebeurd.
Vaak zijn de gekke situaties gelieerd aan de deur: er komt vaak iemand binnen die voor problemen zorgt voor de streamer, of juist voor een verrassing. Zo is het een keer voorgekomen dat de deurbel ging tijdens een stream van een Amerikaanse streamer en dat er een klein jochie voor de deur stond. Hij was helemaal vanuit Singapore gekomen en had 40 kilometer gelopen om het huis van de streamer te bereiken. Hij was groot fan van de streamer, die uiteindelijk trouwens via donaties zorgde dat het kereltje weer terug naar huis kon.
Met de naam die hij heeft (letterlijk en figuurlijk) maakt hij weinig vrienden, maar beschoten worden is wel next level. Gamer Dr. DisRespect is iemand die je haat of geweldig vindt, er zit niks tussen, en hij speelt vooral PUBG. Hij heeft door zijn nogal unieke persoonlijkheid vijanden en dat merkte hij en zijn fans tijdens een livestream. In september 2018 werd zijn huis beschoten tijdens een stream. Op de stream was te zien hoe hij uit zijn stoel sprong. Hij kwam terug en werd ineens een heel ander mens: “Iemand schoot op ons huis. Het raam boven is kapot. Dit is het tweede schot: gisteren schoot iemand ook al op ons fcking huis.” De streamer stopte zijn stream en deed aangifte bij de politie. Niemand raakte gewond door de schoten.
Helaas is het niet maar een streamer die werd geswat, maar zijn er meerdere video’s te vinden van Twitch-streamers die bezoek krijgen van een soort ME-team van de politie. Het heet swatting en het gebeurt wanneer mensen de politie bellen en doen alsof er iets heel ernstigs gaande is in de woning van een streamer. Die wordt vervolgens op beeld door de politie overvallen en dat is dus vaak niet gewoon even een agent die verhaal komt halen. Het overkwam Koopa, Pewdiepie en een hele lijst steamers, zoals je kunt zien in de onderstaande video. Enorm gevaarlijk.
We zeiden het al: er is deze week een streamer live op Twitch bevallen. Moeder en kind maken het goed. Het gaat om Fandy die eerst al op X aankondigde dat de weeën waren begonnen en dat ze op Twitch ging bevallen. Ze bleef tijdens de bevalling met haar kijkers praten en dat was een vrij rare gewaarwording. Hoewel mensen zich afvroegen of we zoiets wel moeten willen op Twitch, greep de ceo van Twitch, Dan Clancy, het moment juist aan om haar succes te wensen. Uiteindelijk keken er soms 30.000 mensen tegelijk hoe baby Luna ter wereld kwam.
Stel je voor dat je een beetje luid bent in je stream: voor je het weet wordt je dan opgepakt. Nou ja, het ging er wel een beetje anders aan toe: hij schreeuwde naar zijn buren dat hij de hele nacht zou schreeuwen, toen zijn buren er iets van zeiden. De buren besloten de politie te bellen en toen de politie kwam, zei MrBig dat zijn achternaam America was en toen werd hij gearresteerd. Zijn stream stond nog aan. Terwijl hij op het bureau was, schijnt zijn huis te zijn leeggeroofd. Er lijken geen beelden meer van deze bizarre situatie te zijn, maar de Twitch-beelden hebben er wel voor gezorgd dat de buur die de roof uitvoerde, werd opgepakt.
