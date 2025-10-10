YouTubers die misinformatie plaatsten krijgen tweede kans

YouTube voelt zich vergevingsgezind: het gaat mensen die in het verleden zijn berispt omdat ze misinformatie zouden plaatsen, voorzien van een tweede kans. Het gaat om mensen die van YouTube zijn geband omdat ze in de tijd van corona onjuiste informatie zouden hebben gebracht. Het geldt ook voor mensen die in verkiezingstijd onjuiste politieke informatie hebben gedeeld.

Misinformatie op YouTube

De mensen die de afgelopen tijd een ban hebben gehad, kunnen dus weer terugkomen op YouTube.YouTube was op zich zelf niet van plan om deze mensen in staat te stellen om een nieuw kanaal te starten (hun oude kanaal is sowieso niet meer toegankelijk, maar het kreeg vanuit de politiek de opdracht om die wel mogelijk te maken. Het gaat trouwens niet om mensen die gewoon even wat verkeerde informatie postten, maar meer systematisch met foute informatie op de proppen kwamen.

In 2020 kwam YouTube met het nieuwe beleid dat het video’s over coronavaccinaties die verkeerde informatie verspreiden zouden worden geband. Uiteindelijk ging dat ook breder over vaccinaties, gezien de mazelenuitbraak die onder andere in de Verenigde Staten plaatsvond. YouTube nam er later ook de politiek bij en dat leverde onder andere een ban op voor president Trump: en daar zie je dus ook waar de druk wordt opgevoerd.

YouTube zegt: “YouTube blijft een diversiteit aan perspectieven mogelijk maken en is van mening dat makers openlijk politieke ideeën moeten kunnen bediscussiëren op het platform.” Ook zal het 24,5 miljoen dollar betalen na een schikking over de ban van Trump. Dit wordt gebruikt om een nieuwe balzaal in het Witte Huis te bouwen.