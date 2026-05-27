YouTube doet twee dingen tegelijk met een nieuwe update: het maakt AI-labels zichtbaarder voor kijkers én introduceert automatische detectie voor content waarbij creators vergeten - of weigeren - te melden dat ze AI hebben gebruikt.

Prominentere labels

Sinds 2024 vraagt YouTube creators om te melden wanneer ze generatieve AI hebben ingezet voor fotorealistische of betekenisvol bewerkte content. Die melding verdween tot nu toe in de beschrijving, waar de meeste kijkers nooit komen. Dat verandert nu.

Bij lange video's verschijnt het AI-label voortaan direct onder de videospeler, boven de beschrijving. Bij Shorts komt het als overlay over de video zelf. Duidelijker kan haast niet. Content die minder realistisch is, geanimeerd of licht bewerkt, blijft vindbaar via de uitgebreide beschrijving.

Automatische detectie

De grotere stap is de introductie van automatische AI-detectie. Als een creator niet aangeeft of er AI is gebruikt, maar YouTubes systemen detecteren significant fotorealistisch AI-gebruik, wordt er automatisch een label toegepast.

Creators die denken dat hun content onterecht als AI-gegenereerd is gelabeld, kunnen de status aanpassen in YouTube Studio. Maar er zijn uitzonderingen waarbij het label permanent blijft: content gemaakt met YouTubes eigen AI-tools zoals Veo of Dream Screen, en content met C2PA-metadata die aangeeft dat het volledig AI-gegenereerd is.

Geen invloed op bereik of verdiensten

YouTube benadrukt dat een AI-label geen gevolgen heeft voor het algoritme of de monetisatie. Een label alleen verandert niet hoe een video wordt aanbevolen of dat het in aanmerking komt voor verdiensten. Het gaat puur om transparantie richting de kijker.