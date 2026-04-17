Zit je graag op YouTube maar vind je Shorts maar niks? Wie graag alleen horizontale, langere content kijkt kan ze nu uitschakelen.

Shorts uitschakelen



We hebben de limiet eigenlijk te danken aan kinderen , want het was een door het ouderlijk toezicht dat ouders konden regelen dat hun kinderen 0 minuten naar Shorts mogen kijken dat we dat straks kunnen instellen. Maar je hoeft er dus geen kinderaccount voor te hebben, want YouTube rolt het nu uit naar alle accounts. Het helpt je je Shorts-verslaving tegen te werken of gewoon Shorts weg te halen als je er helemaal niet op zit te wachten. Wel gaat het alleen om het tabblad Shorts. Het is niet zozeer een schuifje waarmee je de functie helemaal uitzet, maar je kunt een tijdslimiet zetten op de Shorts die je krijgt voorgeschoteld. Of het bewust is of niet is onduidelijk, maar het is mogelijk om dat aantal seconden naar 0 te zetten. Eerder was dat 15 minuten, dus dat is een flink verschil.

Korte video's op YouTube

Je kunt het dus ook wat minder laag instellen en dan zie je inieder geval minder minuten YouTube Shorts . Er komt dan op een gegeven moment een melding in beeld dat je aan je Shorts-feedlimiet zit. Maar geen zorgen: ook Shorts op de homepagina worden niet meer getoond als je aan je limiet zit.Je vindt de tijdoptie binnen de instellingen van de YouTube-app op Android en Apple onder time management.

Voor sommige mensen voelen de Shorts op YouTube nog altijd vrij nieuw, terwijl YouTube er al in 2020 mee bezig was. Dat was vrij rap, wat mede werd gevoed door de enorme populariteit van TikTok. Dat werkte op mensen als een magneet met zijn snackbare, verticale content en dat wilde YouTube natuurlijk ook. Het heeft daarom al vrij snel gezorgd dat je op YouTube niet alleen verticale, langere video's kunt kijken, maar ook deze snackbare 'telefooncontent'. Het duurde eerst wel even voor mensen de Shorts op YouTube ook echt omarmden, maar inmiddels staat YouTube vol met miljoenen Shorts.

YouTube stelt overigens dat deze korte snackvideo's eigenlijk een uitvinding zijn van YouTube zelf: het startte YouTube ooit met een video van 18 seconden, Me at the Zoo. Ja, zo kunnen we het ook, YouTube.