‘Heb ik nou make-up op?’ YouTube voegt AI toe aan Shorts

YouTubers verbazen zich over hoe ze eruit zien nadat ze hun Shorts hebben geüpload. Geheel ongevraagd blijkt YouTube hier namelijk AI aan toe te voegen. Niet gewoon een beetje voor wat pracht en praal, sommige mannelijke YouTubers vragen zich af waarom ze ineens make-up op lijken te hebben.
YouTube heeft zelf nog geen uitspraken gedaan over de plotselinge toevoeging, behalve dat het ongeveer dezelfde toevoegingen zijn als op foto’s zitten die je met je telefoon maakt. Het is ook geen generatieve AI, stelt het bedrijf. Daar zijn videomakers het niet mee eens.
Zonder het eerst te vragen wordt er zomaar AI aan video’s toegevoegd, waardoor verschillende creators aangeven dat het veel te ver gaat. Tegen de BBC zeggen ze dat ze ook erg in de war waren: waren zij nou gek, of was er echt iets anders aan de video die ze hadden geüpload en die uiteindelijk op YouTube te zien was? Er was dus echt iets anders, want YouTube geeft het ook aan: er wordt stiekem AI aan videobeelden toegevoegd.
Alleen dat ‘aangeven’ van YouTube is dan wel weer bijzonder. Dat werd pas gedaan toen het videoplatform daar nadrukkelijk om gevraagd werd. Mensen worden dus niet actief geïnformeerd over de enorme aanpassingen die AI soms aan hun video doet (en kan doen). Soms is het vooral het blenden van de huid, al kun je je afvragen of YouTube dat zomaar zou mogen doen en of een creator daar niet ontzettend onzeker van zal worden als dat telkens weer gebeurt. Ook zie je soms dat oren een beetje vreemd doen in video’s: ook dat is AI.
De meeste creators vinden de visuele upgrade niet eens zo’n probleem qua eigen looks, maar zeggen wel dat de hele video hierdoor soms met AI gemaakt lijkt en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Veel video’s zijn vooral wat scherper gemaakt qua beeldkwaliteit, maar daarvan zeggen sommige creators ook dat het te veel is. “Als ik het graag uitzonderlijk overdreven scherper wilde hebben, dan zou ik dat zelf wel hebben gedaan,” stelt er een. Hij is bang dat hij volgers verliest door deze ongevraagde praktijken.
YouTube zou het niet bij alle video’s doen, maar alleen bij bepaalde Shorts. Bij welke Shorts het dan wel gebeurt en bij welke niet, dat is onbekend. ““We voeren een experiment uit op geselecteerde YouTube Shorts waarbij traditionele machine learning-technologie wordt gebruikt om video’s tijdens de verwerking te ontwazigen, ruis te verwijderen en de helderheid te verbeteren (vergelijkbaar met wat een moderne smartphone doet wanneer je een video opneemt). YouTube werkt voortdurend aan manieren om de best mogelijke videokwaliteit en -ervaring te bieden, en zal rekening blijven houden met de feedback van makers en kijkers terwijl we deze functies herhalen en verbeteren,” zegt Rene Ritchie van YouTube.
Het lijkt er vooralsnog niet op dat creators de optie hebben om AI al dan niet in video’s te laten rommelen. YouTube gaf daar ook geen antwoord op toen er werd gevraagd of gebruikers de keuze krijgen om die AI uit te schakelen. Mocht je je favo YouTuber zien en denken dat hij of zij er wel erg AI uitziet, dan klopt dat dus misschien wel, al noemt YouTube het liever Machine Learning.