‘Heb ik nou make-up op?’ YouTube voegt AI toe aan Shorts

YouTubers verbazen zich over hoe ze eruit zien nadat ze hun Shorts hebben geüpload. Geheel ongevraagd blijkt YouTube hier namelijk AI aan toe te voegen. Niet gewoon een beetje voor wat pracht en praal, sommige mannelijke YouTubers vragen zich af waarom ze ineens make-up op lijken te hebben.

‘Geen generatieve AI’

YouTube heeft zelf nog geen uitspraken gedaan over de plotselinge toevoeging, behalve dat het ongeveer dezelfde toevoegingen zijn als op foto’s zitten die je met je telefoon maakt. Het is ook geen generatieve AI, stelt het bedrijf. Daar zijn videomakers het niet mee eens.

Zonder het eerst te vragen wordt er zomaar AI aan video’s toegevoegd, waardoor verschillende creators aangeven dat het veel te ver gaat. Tegen de BBC zeggen ze dat ze ook erg in de war waren: waren zij nou gek, of was er echt iets anders aan de video die ze hadden geüpload en die uiteindelijk op YouTube te zien was? Er was dus echt iets anders, want YouTube geeft het ook aan: er wordt stiekem AI aan videobeelden toegevoegd.

Ongevraagde AI in Shorts

Alleen dat ‘aangeven’ van YouTube is dan wel weer bijzonder. Dat werd pas gedaan toen het videoplatform daar nadrukkelijk om gevraagd werd. Mensen worden dus niet actief geïnformeerd over de enorme aanpassingen die AI soms aan hun video doet (en kan doen). Soms is het vooral het blenden van de huid, al kun je je afvragen of YouTube dat zomaar zou mogen doen en of een creator daar niet ontzettend onzeker van zal worden als dat telkens weer gebeurt. Ook zie je soms dat oren een beetje vreemd doen in video’s: ook dat is AI.