YouTube is allang niet meer alleen de plek voor alleen muziekvideo's en vlogs. Het platform is in stilte uitgegroeid tot een van de grootste illegale audioboekbibliotheken ter wereld. En dankzij AI wordt het probleem met de week groter.

Audioboeken zijn allang geen nichemarkt meer. De omzet uit digitale audioboeken steeg de afgelopen tien jaar met meer dan 310 procent en bedraagt inmiddels ruim 1,1 miljard dollar per jaar. Uitgevers investeren fors in het medium, met volledige castproducties, geluidsdesign en originele muziekscores. Het audioboek is uitgegroeid tot een volwaardig entertainmentformat met een eigen publiek en een eigen economie.

En juist dat publiek weet YouTube massaal te vinden. Maar lang niet altijd via officiële kanalen.

AI maakt audioboekpiraterij extreem simpel

De opkomst van toegankelijke AI-stemtools heeft de drempel voor audioboekpiraterij drastisch verlaagd. Waar vroeger complete audiobestanden moesten worden gestolen of illegaal gedeeld, is nu vaak alleen een e-book voldoende.

Met tools zoals ElevenLabs kunnen gebruikers in korte tijd overtuigende voice-overs genereren in meerdere talen. De AI leest teksten vloeiend voor, inclusief intonatie en natuurlijke pauzes. Vervolgens hoeft de audio alleen nog maar gecombineerd te worden met simpele videobeelden voordat het geheel op YouTube verschijnt.

Het resultaat: illegale versies van populaire boeken die soms binnen enkele uren na release online staan. Volgens berichtgeving van The New York Times gaat het onder meer om titels als Harry Potter, The Hunger Games en recente bestsellers.

De video’s zelf zijn vaak nauwelijks relevant. Een rustgevend landschap, dronebeelden of een eindeloze natuurvideo dienen vooral als achtergrond. Het draait volledig om de audio.

Waarom YouTube deze uploads lastig kan tegenhouden

YouTube beschikt al jaren over Content ID , een van de meest geavanceerde auteursrechtsystemen ter wereld. Dat systeem werkt bijzonder goed bij muziek, omdat originele audiobestanden via een digitale fingerprint direct herkend kunnen worden. Maar bij AI-gegenereerde audioboeken ligt dat veel ingewikkelder.

Een AI-stem klinkt immers anders dan de officiële opname van een uitgever. Kleine aanpassingen, achtergrondmuziek, extra stilte of subtiele toonverschillen zijn vaak al voldoende om automatische detectie te ontwijken.

Piraten spelen daar bewust op in. Sommige uploads bevatten extra ruis, aangepaste snelheid of irrelevante introbeelden om herkenning verder te bemoeilijken. Wordt een kanaal verwijderd, dan verschijnt er vaak binnen korte tijd een nieuw account.

Voor uitgevers blijft daardoor vooral handmatig werk over: zoeken, rapporteren en duizenden DMCA-verzoeken indienen via het meldsysteem van YouTube.

Technologiebedrijf Vermillio, dat namens de Association of American Publishers illegale uploads opspoort, zegt gemiddeld meer dan 5.000 afzonderlijke AI-versies van een nieuwe bestseller te vinden in de eerste maand na publicatie. Samen zouden die goed zijn voor meer dan 200.000 streams.

Uitgevers vinden dat YouTube te weinig doet

YouTube stelt dat rechthebbenden zelf verantwoordelijk blijven voor het melden van auteursrechtinbreuken. Volgens het platform is het onmogelijk om automatisch te bepalen of iemand toestemming heeft om bepaalde content te uploaden. Maar de uitgeverswereld kijkt daar anders naar.

In tegenstelling tot diensten als Spotify of Apple Music heeft YouTube geen directe licentieconstructies met veel uitgevers van audioboeken. Daardoor ontbreekt volgens critici ook de commerciële prikkel om harder in te grijpen.

Zolang die video’s verkeer en advertentie-impressies opleveren, blijft de druk om het probleem structureel op te lossen beperkt.

Het publiek voor audioboeken op YouTube is er al

Wat de situatie extra interessant maakt, is dat de populariteit van audioboeken op YouTube tegelijkertijd laat zien hoeveel vraag er naar het format bestaat.

Uit cijfers van de Audio Publishers Association blijkt dat 35 procent van de audioboekluisteraars YouTube gebruikt. Dat betekent dat een enorm publiek inmiddels gewend is geraakt aan het consumeren van audioboeken via videoplatformen.

Volgens Amanda D’Acierno van Penguin Random House Audio bewijst dat juist dat er ruimte is voor een legitiem model. Het publiek is er al, het platform ook. Alleen ontbreekt nog een infrastructuur waarin uitgevers, makers en platformen goed kunnen samenwerken.

AI zorgt voor een nieuw copyrightprobleem

De discussie rond illegale audioboeken raakt ondertussen aan een veel groter debat: de impact van AI op auteursrecht en creatieve industrieën. Want hetzelfde probleem speelt inmiddels ook bij muziek, nieuwsartikelen, illustraties en video’s. AI-tools maken het makkelijker dan ooit om bestaande content razendsnel opnieuw te produceren, aan te passen en opnieuw te verspreiden.

Voor uitgevers wordt handhaving daardoor steeds moeilijker schaalbaar. En zolang platformen geen betere systemen ontwikkelen om AI-gegenereerde kopieën automatisch te herkennen, lijkt de strijd tegen deze nieuwe vorm van piraterij voorlopig nog lang niet voorbij.