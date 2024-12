We downloaden minder apps, maar we spenderen er meer aan

Dit jaar hebben we steen en been geklaagd, want alles werd maar duurder. Heel vervelend natuurlijk, maar ons daardoor echt laten tegenhouden deden we op het gebied van apps in ieder geval niet. Niet als het om spenden gaat, maar wel als het om downloaden gaat. Uit cijfers van Appfigures blijkt namelijk dat we in 2024 127 miljard dollar uitgaven in de App Store en Play Store. Terwijl we minder apps downloadden: 110 miljard, wat 2,3 procent minder is dan in 2023.

Appdownloads

2,3 procent minder appdownloads, terwijl de uitgaven met 15,7 procent zijn gestegen. Een vrij indrukwekkend aantal dat vooral bij de Store van Apple vandaan komt. Daar werd 91,6 miljard dollar uitgegeven en dat is bijna een kwart meer dan in 2023. In de Play Store zou het uitgavepatroon wereldwijd juist wat afnemen en werd er 35,7 miljard dollar uitgeven, wat 1,5 procent minder is dan vorig jaar. De top 10 bestverdienende applicaties hebben samen 13,7 procent van die 127 miljard dollar in handen. Er zijn uiteindelijk eigenlijk maar weinig apps die voor een abonnement kiezen: 5 procent van de wereldwijd aangeboden apps bieden een abonnement aan.

Stores van Apple en Google

Dat er minder apps worden gedownload heeft ook te maken met hoe Apple en Google hun winkels bestieren. Google heeft dit jaar bijvoorbeeld geïnvesteerd om spam en applicaties van lage kwaliteit tegen te gaan. Waardoor er 60 procent minder nieuwe apps werden gelanceerd. De kwaliteit zou hierdoor bovendien omhoog moeten zijn gegaan. De meest gedownloade app is Instagram met 640 miljoen installaties, gevolgd door Snapchat, Facebook en TikTok. Temu was in de Verenigde Staten de meest gedownloade app van 2024 met 48 miljoen installaties.