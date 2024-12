Apple’s App Store Awards 2024: dit zijn alle winnaars

Apple heeft alle winnaars bekendgemaakt van de App Store Awards 2024. 17 apps en games zijn uitverkozen die het makkelijker maken om nieuwe dingen voor elkaar te krijgen, creatief aan de slag te gaan en van dagelijkse momenten te genieten. Met hun apps en games maken de bekroonde ontwikkelaars het leven van gebruikers een stuk gemakkelijker en trekken ze wereldwijd de aandacht. De winnaars van deze editie van de App Store Awards lopen uiteen van eenpitters tot internationale teams, en zijn door App Store-redacteuren gekozen uit een lijst van 45 finalisten. Allemaal blinken ze uit als het aankomt op de gebruikerservaring, het design en het innovatieve karakter van hun creaties.

App Store Awards

De bekroonde apps en games geven een goed beeld van de eindeloze mogelijkheden binnen de App Store en het Apple ecosysteem. Kino bevat filmische filters en geavanceerde regelaars om je video’s de grandeur van een film te geven. Met Moises kunnen muzikanten hun kunsten aanscherpen op iPad door middel van krachtige AI‑tools. En in Lightroom kun je naar hartenlust foto’s bewerken op Mac. Lumy op Apple Watch geeft je inzicht in de stand van de zon en maakt zo elke dag een beetje mooier, en met F1 TV kunnen fans de autoraces van dichtbij volgen.

Ook in de categorie Games zijn indrukwekkende apps in de prijzen gevallen. AFK Journey is een tactische game vol actie en meeslepende verhaallijnen voor spelers op iPhone. Multiplayergame Squad Busters combineert gezonde strijd met een flinke dosis lol, en in Thank Goodness You’re Here! staat humor helemaal centraal. Lachen verzekerd. In Apple Arcade geeft Balatro+ een compleet nieuwe draai aan kaartspellen die je al kent.

De winnaars in de Apple Vision Pro-categorie hebben spatial computing naar een compleet nieuw plan getild in hun boeiende, intuïtieve games. What If…? An Immersive Story laat een weergaloze wereld zien in het fictieve universum van Marvel, terwijl THRASHER: Arcade Odyssey je meeneemt naar een indrukwekkend kleurrijke kosmos.