App Store Awards: dit waren de beste apps en games van 2021

Naast het erkennen van de beste apps en games op Apple-apparaten, benoemen de wereldwijde App Store-editors van Apple een trend van het jaar. Het doel is om een beweging te identificeren die een blijvende impact had op het leven van mensen, en om de opvallende apps en games te herkennen die op dat moment samenkwamen. De toptrend van 2021 is “Verbinding”. De trendwinnaars van dit jaar brachten mensen op zinvolle manieren samen, terwijl ze tegemoet kwamen aan de sociale, persoonlijke en professionele behoeften van gebruikers over de hele wereld.

De beste apps en games van dit jaar boden buitengewone ervaringen op Apple-apparaten. Tien jaar na zijn App Store-debuut herhaalt Toca Life World op meesterlijke wijze de kunst van spelen en zelfexpressie voor kinderen. De ontwikkelaars achter DAZN hebben de lokale sportcultuur wereldwijd in de schijnwerpers gezet zodat iedereen ervan kan genieten, terwijl Carrot Weather de beste meteorologische voorspellingen - en het geestige karakter erachter - naar de polsen van de gebruikers bracht. LumaFusion maakte videobewerking sneller, minder intimiderend en draagbaarder voor makers op elk niveau, en Craft zorgde op creatieve wijze voor efficiëntie en artisticiteit via een notebook met schijnbaar onbeperkte mogelijkheden. De ongelooflijke graphics en rijke verhaallijnen verweven in "League of Legends: Wild Rift", "MARVEL Future Revolution", "Myst", "Space Marshals 3" en "Fantasian" van Apple Arcade brengen spelers van alle leeftijden meeslepende game-ervaringen.

Top 10 gratis iPhone Apps - Nederland



1. CoronaCheck

2. DigiD

3. WhatsApp Messenger

4. Microsoft Teams

5. Google Maps

6. Instagram

7. YouTube: Watch, Listen, Stream

8. TikTok

9. Scanner voor CoronaCheck

10. Spotify New Music and Podcasts

Top 10 betaalde iPhone Games - Nederland



1. Among Us!

2. Project Makeover

3. Roblox

4. Count Masters: Crowd Runner 3D

5. Water Sort Puzzle

6. Subway Surfers

7. Brawl Stars

8. Pokémon GO

9. Stacky Dash

10. Happy Printer

Top 10 gratis iPhone Games - Nederland



1. Minecraft

2. 30 Seconds™ Officieel

3. Bloons TD 6

4. Monopoly

5. Plague Inc.

6. Football Manager 2021 Mobile

7. Bike Race Pro: Motor Racing

8. EK Pool 2020

9. Pou

10. My Child Lebensborn

Top 10 betaalde iPhone Apps - Nederland



1. The Wonder Weeks

2. Baby Monitor 3G

3. Forest - Your Focus Motivation

4. MTBroutes

5. AutoSleep Track Sleep on Watch

6. Moofer

7. WeatherPro

8. Procreate Pocket

9. Threema. The Secure Messenger

10. TouchRetouch

Top 10 gratis iPad Apps - Nederland



1. Microsoft Teams

2. ZOOM Cloud Meetings

3. Netflix

4. YouTube: Watch, Listen, Stream

5. Disney+

6. Videoland

7. Google Chrome

8. DigiD

9. Ziggo GO

10. Spotify New Music and Podcasts

Top 10 betaalde iPad Apps - Nederland



1. Procreate

2. GoodNotes 5

3. Notability

4. Messaging for WhatsApp on iPad

5. Baby Monitor 3G

6. Duet Display

7. Affinity Designer

8. forScore

9. Affinity Photo

10. PAW Patrol: Air & Sea HD

Top 10 gratis iPad Games - Nederland



1. Among Us!

2. Roblox

3. Brawl Stars

4. Project Makeover

5. Phone Case DIY

6. Hair Challenge

7. Count Masters: Crowd Runner 3D

8. DOP 2: Delete One Part

9. Homescapes

10. Shortcut Run

Top 10 betaalde iPad Games - Nederland



1. Minecraft

2. Bloons TD 6

3. Monopoly

4. RollerCoaster Tycoon® Classic

5. Ticket to Ride - Train Game

6. Bike Race Pro: Motor Racing

7. Plague Inc.

8. Stardew Valley

9. Football Manager 2021 Touch

10. Geometry Dash

Top 10 Arcade Games - Nederland



1. Sonic Racing

2. Cut the Rope Remastered

3. Mini Motorways

4. SpongeBob: Patty Pursuit

5. PAC-MAN Party Royale

6. Sneaky Sasquatch

7. Angry Birds Reloaded

8. Skate City

9. NBA 2K21 Arcade Edition

10. Oceanhorn 2

Bezoek de App Store voor meer informatie over de apps en games die in de App Store Awards van dit jaar zijn uitgelicht.