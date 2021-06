Vaccinatiebewijs voor reizen door Europa nu in de CoronaCheck-app

De afgelopen twee uur, het is nu bijna half drie, heb ik al een keer of tien geprobeerd een vaccinatiebewijs in de app op te halen, maar telkens nog zonder succes. De app meldt, tijdens ophalen van de gegevens continu dat de servers overbelast zijn. Op de site van CoronaCheck zelf wordt ook gemeld dat het erg druk is.

In de loop van deze ochtend is de CoronaCheck-app geüpdatet. Vanaf nu kan de app ook gebruikt worden om een vaccinatiebewijs te genereren, ook wel het coronapaspoort genoemd. De overheid roept echter iedereen op dat bewijs, in de vorm van een QR-code die in de app gegenereerd wordt, voorlopig alleen op te halen wanneer je het ook écht, op korte termijn, nodig hebt.

"Vanaf 24 juni is het mogelijk om in de CoronaCheck-app je vaccinatiegegevens om te zetten in een QR-code. Met die QR-code krijg je toegang tot evenementen en locaties in Nederland, waar een coronabewijs gevraagd wordt. Veel mensen willen die QR-code in CoronaCheck meteen gaan gebruiken. Het kan daarom erg druk zijn in de app. Als het te druk is, vragen we je om het op een later moment het nog eens te proberen", aldus de melding van de overheid op de site van de app.



Even geduld

Natuurlijk, wanneer het bezoek, en het aantal gelijktijdige inlogpogingen, de pan uit reist, dan is het niet gek dat servers en systemen overbelast raken. Bovendien zitten veel mensen die deels of volledig gevaccineerd is, toch al enkele miljoenen Nederlanders, met smart te wachten op het vaccinatiebewijs zodat ze over enkele dagen of weken, wanneer de zomervakanties op gang gekomen zijn, zonder veel poespas weer naar Frankrijk, Spanje, Italië of een ander EU-vakantieland kunnen reizen.

Om nog maar te zwijgen van de duizenden voetbal- en wielerfans die de komende weken nog een bezoekje aan een EK-wedstrijd of tour-etappe plannen. Daarbij is het wel belangrijk om te weten dat het vaccinatiebewijs pas vanaf 1 juli formeel in de hele EU geldig is. Het heeft dus ook nog weinig zin om nu al massaal de QR-codes te gaan ophalen. Gewoon nog even wat geduld opbrengen dus ;)