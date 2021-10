​Roblox is al twee dagen offline: dit is de oorzaak

Roblox is al twee dagen offline. Weet je nog dat Fortnite tijdelijk op zwart ging? Dat was een bewuste keuze om een oud seizoen te stoppen en een nieuw seizoen in te luiden. Helaas is dat niet het geval bij Roblox. Daar ligt het aan een technische fout.

Roblox offline Roblox is een online game die zich laat vergelijken met Minecraft, alleen is deze meer geënt op het maken van eigen games. Zo was het bijvoorbeeld dit spel waarin de Squid Games-uitdagingen het eerst in gamevorm werden ontwikkeld door fans van de serie. De game Roblox is een wereldwijd fenomeen: 43 miljoen mensen loggen dagelijks in om de game te spelen. Tenminste, normaal gezien. Op dit moment is Roblox al twee dagen niet beschikbaar.

Serverproblemen De oorzaak hiervan zijn problemen met de servers. Het startte rond 12 uur ‘s nachts op 29 oktober en gaat nu nog steeds door. Roblox doet had zijn best om dingen weer normaal online te krijgen: het weet dat het een intern issue is. Het komt dus niet door bijvoorbeeld hackers of problemen met leveranciers. Vooral dat laatste is een goed punt, want veel spelers beweren dat het ligt aan Chipotle. De Mexicaanse fastfoodketen heeft namelijk precies nu een promotie lopen binnen Roblox. Dat is nogal een promotie: je krijgt 1 miljoen dollar aan gratis burritos als je goed presteert in het speciale Halloween-evenement van Roblox. Het ging een half uurtje voor het allemaal misging met de servers online, dus geen wonder dat mensen Chipotle de schuld geven.

Chipotle Ondertussen is het probleem dus extra gênant voor Roblox, dat straks aan Chipotle moet uitleggen dat hun goed bedachte wedstrijd in de game niet echt kon plaatsvinden. Vandaag is het namelijk al Halloween. Bovendien is het ook niet normaal voor het spel om zo lang offline te zijn. Ook in Nederland is het vervelend: het spel is namelijk erg populair onder kinderen van onder de dertien en juist nu het weer zo herfstig is, willen die graag achter een game kruipen. Dat kan nu even niet.