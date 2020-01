Spel Plague Inc. razend populair door Coronavirus

Het is een beetje een vreemde ontwikkeling: door de uitbraak van het Coronavirus is Plague Inc. ineens weer heel populair. Het spel, dat in 2012 voor mobile verscheen, draait om het ontwikkelen van een virus en zorgen dat de ziekte zich zo snel mogelijk verspreid.



Plague Inc.

De maker van het spel zal ongetwijfeld ergens ook de vruchten plukken van de plotselinge opleving, maar is zich zeer bewust van de reden dat mensen het spel weer weten te vinden. Plague Inc. wordt steeds populairder met elke uitbraak, zegt ontwikkelaar Ndemic Creations. De studio uit het Verenigd Koninkrijk heeft daarop besloten met een officieel statement te komen over de relatie tussen het spel en het virus dat inmiddels steeds meer doden eist. Dit is het statement:

“De uitbraak van Coronavirus in China is zeer zorgwekkend en we hebben veel vragen ontvangen van spelers en de media. Plague Inc. is nu acht jaar uit en steeds wanneer er een uitbraak van ziekte is, zien we een toename van spelers, omdat mensen meer willen weten over hoe ziekten zich verspreiden en de complexiteit van virale uitbraken begrijpen.

We hebben de game specifiek ontworpen om realistisch en informatief te zijn, zonder serieuze problemen uit de echte wereld sensationeel te maken. Dit is erkend door de CDC en andere toonaangevende medische organisaties over de hele wereld.

Vergeet nooit dat Plague Inc. een spel is, geen wetenschappelijk model en dat de huidige uitbraak van het Coronavirus een echte situatie is die een groot aantal mensen treft. We raden spelers altijd aan informatie rechtstreeks op te vragen bij lokale en wereldwijde gezondheidsautoriteiten.

Voor meer informatie over de CDC en Plague Inc kun je hier terecht. Voor meer informatie over het Coronavirus kijk je hier."