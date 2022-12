De prijzen van de Apple App Store gaan veranderen

Appmakers krijgen meer keuze in welke prijs ze rekenen voor hun app in de App Store van Apple. Er waren eerst 700 prijzen die ze konden kiezen, maar nu worden dat er 900. De goedkoopste betaalde app is straks 29 eurocent, terwijl de duurste app 11.999,99 euro de duurste optie is. Die prijspunten bestaan omdat Apple het waarschijnlijk wat overzichtelijk wil houden. Je kunt als appmaker dus niet zelf beslissen dat je app 1,53 euro kost als dat geen bestaand prijspunt is. Waarschijnlijk moet je dan bijvoorbeeld naar 1,49 euro.

App Store De meeste apps kosten een paar euro en je zal er als gebruiker waarschijnlijk niet heel veel van merken. Wel is het opzienbarend om te zien dat de duurste app zoveel geld kost. Vaak zijn dit meteen een soort exclusieve clubs. Zo heeft de Vip Black-app heel lang hoog in de lijst met bizar dure apps gestaan, al was die ‘maar’ 1.000 euro. Wat je ermee kreeg? Als je eerst kon aantonen dat je een miljonair was, dan kreeg je toegang tot een exclusieve en ietwat mysterieuze app. Apple legt uit waarom het de prijspunten heeft aangepast: “Het betalingssysteem van de App Store biedt ontwikkelaars een steeds grotere reeks mogelijkheden en tools om hun bedrijf te laten groeien, van naadloos afrekenen en transparante facturering voor gebruikers tot robuuste marketing tools, belasting- en fraudediensten en restitutiebeheer. De prijsstelling is de basis van deze mogelijkheden, waardoor ontwikkelaars kunnen kiezen uit verschillende bedrijfsmodellen, zoals eenmalige aankopen en meerdere abonnementsvormen.

Prijsveranderingen bij Apple De nieuwe prijsveranderingen zijn vanaf vandaag beschikbaar voor apps met automatisch verlengbare abonnementen. In het voorjaar van 2023 is het voor alle andere apps en in-app aankopen mogelijk, waardoor alle ontwikkelaars meer flexibiliteit en controle krijgen over de prijs van hun producten. Apple: “Met het vernieuwde App Store-prijssysteem zullen alle ontwikkelaars kunnen kiezen uit 900 prijspunten, bijna tien keer zoveel als voorheen voor de meeste apps. Daaronder vallen 600 nieuwe prijspunten om uit te kiezen, met nog eens 100 hogere prijspunten die op verzoek beschikbaar zijn.”

Luxe apps Een voorbeeld van luxe apps zijn CyberTuner en DDG SG. Het ene is een app waarmee je je piano kunt stemmen: die kost meer dan 1000 euro in aanschaf en vervolgens maandelijks nog een 90 euro. De DDS GP-app is voor mensen binnen de tandheelkunde en is eigenlijk een soort Thuisarts.nl maar dan voor mensen die meer verstand hebben van tandheelkundige procedures dan de gemiddelde persoon en dit ook daadwerkelijk nodig hebben om hun vak uit te voeren. We zijn benieuwd of appontwikkelaars deze prijsverandering aangrijpen om een prijsstijging door te voeren. En welke app zichzelf zo goed vindt, dat hij voor het hoogste van het hoogste prijspunt zal gaan. En vooral: wie dat geld ervoor over heeft.