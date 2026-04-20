YouTube geeft ouders in Nederland controle over Shorts-gebruik van hun tieners

Video20 apr , 15:41doorJeroen de Hooge
Eerder deze week schreven we al over de nieuwe nul-minutenoptie in YouTube Shorts. Nu komt YouTube zelf met het officiële oudersverhaal: via een begeleid kinderaccount kunnen ouders vanaf vandaag een dagelijkse limiet instellen op de Shorts-feed - tot en met volledig uitschakelen.

Wat is er nieuw?

YouTube introduceert voor ouders in Nederland de mogelijkheid om binnen een begeleid account een tijdslimiet in te stellen voor de Shorts-feed van hun tiener. De limiet kan worden ingesteld op een bepaald aantal minuten per dag, maar ook op nul minuten — waarmee de Shorts-feed volledig verdwijnt. Bereikt je kind de dagelijkse limiet, dan verschijnt er een melding en kan er niet verder worden gescrold.
Volgens Dr. Garth Graham, Global Head of YouTube Health, is dit een primeur voor ouderlijk toezicht in de sector. "Ouders kunnen instellen hoeveel tijd hun tieners op Shorts doorbrengen, tot zelfs nul minuten per dag", aldus Graham. "Wij vinden dat ouders aan het roer moeten staan."

Ook makkelijker een gezinsaccount aanmaken

Tegelijk maakt YouTube het eenvoudiger om een begeleid kinderaccount op te zetten. Ouders kunnen dat nu rechtstreeks vanuit de YouTube-app doen, in een paar stappen, en direct de contentinstellingen kiezen die passen bij hun kind.
Zo stel je de Shorts-limiet in
1 Open de YouTube-app en ga naar hetFamily Center.
2 Selecteer het account van je kind.
3 KiesTijdbeheer.
4 Stel op het tabblad Tijdbeheer de dagelijkse limiet voor de Shorts-feed in - inclusief nul minuten per dag.

Vijf tips van YouTube voor gezonde digitale gewoonten

Graham deelt rond de lancering ook vijf praktische tips voor ouders: praat open over online ervaringen, kijk af en toe samen met je kind mee, spreek duidelijke regels af, zoek balans tussen online en offline activiteiten, en stimuleer bewust gebruik van kwalitatieve content.
Tools als de Shorts-limiet zijn daarbij een hulpmiddel, geen vervanging voor het gesprek. Meer informatie over YouTube's gezinstools is te vinden op youtube.com/myfamily.

