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Star in your videos with Personal Avatars in Google Vids 0-28 screenshot

Speel de hoofdrol in je eigen AI-filmpjes via Google Vids

Technologie17 jul , 10:42doorMichel Musters
Het Google Workspace-programma Google Vids heeft interessante nieuwe functies toegevoegd: met een paar prompts kun je AI unieke filmpjes laten maken. Er wordt ook een functie uitgerold waarmee je jezelf de hoofdrol kunt laten spelen in deze video’s.
Google heeft Gemini Omni aan Vids toegevoegd, waardoor je via tekst zelf kunt bepalen wat voor video’s worden gegenereerd. Je kunt met enkele woorden of zinnen beschrijven wat je in de video wil zien, en zelfs afbeeldingen uploaden die ter referentie kunnen worden gebruikt door de AI. Vervolgens wordt er een video gecreëerd die als het goed is moet aansluiten op je prompts.
Google waarschuwt dat het eindresultaat misschien niet meteen aansluit op wat je voor ogen had, maar dat je na het maken van een video nog meer voorkeuren kunt aangeven, waarna de video daarop wordt aangepast. Dat maakt het ook mogelijk om zelfgemaakte filmpjes aan te passen. Je hoeft als de video je niet bevalt dus niet helemaal opnieuw te beginnen.
De toevoeging van Gemini Omni aan Google Vids wordt wereldwijd uitgerold voor Google AI Pro- en Ultra-leden en de zakelijke Google Workspace-klanten.

Schitter in je eigen filmpje

Misschien nog wel interessanter is de mogelijkheid om van je gelijkenis een avatar te maken die vervolgens gebruikt kan worden in video’s. Dit is alleen nog maar een specifieke regio’s beschikbaar en voor mensen die achttien jaar of ouder zijn, maar het valt te verwachten dat dit uiteindelijk ook wereldwijd beschikbaar komt.
Het werkt in ieder geval simpel: upload een selfie en indien gewenst een kort audiofragment van je stem. Vervolgens kun je aangeven wat voor video je wil maken, en de video met jou in de hoofdrol wordt gegenereerd in Google Vids.
Dit is bijvoorbeeld ideaal om een video te maken waarin je iemand feliciteert. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is mogelijk: misschien wil je van jezelf wel een astronaut in de ruimte maken die met een verjaardagstaart iemand feliciteert. Het kan allemaal – zodra de functie ook hier beschikbaar is natuurlijk.
De mogelijkheden met kunstmatige intelligentie worden steeds uitgebreider, en de implementatie van Gemini Omni aan Google Vids binnen Google Workspace maakt het niet alleen een handige zakelijke tool, maar ook een persoonlijk hulpmiddel waarmee Google Vids een stuk meer lijkt op andere AI-videotools.

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