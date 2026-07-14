Apple heeft OpenAI, het bedrijf achter AI-model ChatGPT , aangeklaagd. Apple claimt dat OpenAI vertrouwelijke informatie heeft gestolen van het bedrijf via voormalige werknemers.

De rechtszaak werd afgelopen vrijdag aangevraagd , en heeft als doel om OpenAI ervan te weerhouden vertrouwelijk informatie te gebruiken voor hun eigen gewin. Twee voormalige werknemers zouden namelijk deze gevoelige informatie hebben gestolen en aan OpenAI hebben overhandigd.

Voormalige Apple-werknemers klappen uit de school

Dat zit zo: technicus Chang Liu, die acht jaar aan de meest geheime productprogramma’s heeft gewerkt, zou na zijn vertrek bij Apple gebruik hebben gemaakt van een authenticatiebug in Apple’s interne systeem om toegang te krijgen tot allerlei interne documenten van het bedrijf. In plaats van dat hij de bug bij Apple rapporteerde, zou hij er gebruik van hebben gemaakt om allerlei informatie te vergaren terwijl hij inmiddels in dienst was van OpenAI.

Ook voormalige Apple-werknemer Yu-Ting Peng zou zich schuldig aan dergelijke praktijken hebben bevonden. Peng zou zelfs fysieke technologie van Apple hebben meegenomen naar OpenAI om deze te onderzoeken en lessen uit te trekken, en dit zou ook bij andere sollicitatiegesprekken van voormalige Apple-werknemers zijn gedaan. Op deze wijze zou OpenAI toegang hebben gekregen tot allerlei essentiële informatie over het ontwikkelproces bij Apple, waaronder de complexe printplaten die in Apple-hardware worden gebruikt.

Apple heeft inmiddels de bug in het authenticatiesysteem gedicht, en andere werknemers zouden geen gebruik hebben gemaakt van de bug om kwaadwillige acties te ondernemen. Het kwaad is echter al geschied: OpenAI zou veel meer inzicht in het ontwikkelproces van Apple hebben gekregen en dat voor eigen gewin gebruiken.

OpenAI kan zich niet vinden in de aanklacht

De aanklacht maakte veel los – niet alleen bij consumenten die de zaak op de voet volgen, maar ook bij de bedrijven zelf. OpenAI heeft al naar buiten gecommuniceerd dat het zich niet kan vinden in de claims, en dat men geen interesse heeft in de geheimen van andere bedrijven.

Sam Altman – de ceo van OpenAI – liet zich er afgelopen weekend zelfs over uit op social media. “Ik ben niet bang voor Apple, maar ik heb wel enorm veel respect voor ze”, zo reageerde hij op een bericht op X waarin werd geclaimd dat OpenAI bang was voor de rechtszaak.

OpenAI wil zich mogelijk in hardware mengen

Apple’s claims komen niet geheel uit de lucht vallen: er werken inmiddels naar schatting meer dan vierhonderd voormalige Apple-werknemers bij OpenAI. Volgens Apple gaat het om een systematische werkwijze waarbij de geheime processen van het bedrijf worden ingezien en toegepast op de werkwijze van OpenAI.

Nu staat Apple bovenal bekend om hun hardwareproducten, zoals de iPhone en iPad, en is OpenAI’s grootste product natuurlijk het AI-model ChatGPT. Waarom heeft OpenAI deze informatie over Apple’s werkwijze dan nodig?

Volgens geruchten is OpenAI bezig met het ontwikkelen van hardware om direct te kunnen concurreren met Apple en hun AI-model nog meer in het leven van de consument te integreren. Er wordt in de wandelgangen gesproken over slimme speakers en wearables, en mogelijk zit er zelfs een smartphone aan te komen die geheel in het teken staat van ChatGPT.

Mocht dit uiteindelijk blijken te kloppen, dan zou informatie over Apple’s werkwijze en technologische ontwikkelingen zeer waardevol voor OpenAI zijn, zeker als ze met hun producten het direct willen opnemen tegen Apple.

Wat er uit de rechtszaak komt moet nog blijken, maar het is goed mogelijk dat de aanklacht al van directe invloed zal zijn op OpenAI’s hardwareplannen. Mogelijk kan de nog niet officieel geplande OpenAI-hardware zelfs vertraging oplopen – iets dat natuurlijk in het voordeel is van Apple.