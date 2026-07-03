Apple heeft grootste plannen voor de rest van dit jaar en de eerste helft van volgend jaar: het bedrijf is van plan om allerlei nieuwe smartphones, iPads en MacBooks uit te brengen, waaronder natuurlijk de langverwachte vouwbare iPhone

De afgelopen maanden deden er al diverse geruchten de ronde over aankomende Apple-producten, maar daar zijn er nu nog wat meer bijgekomen dankzij Apple-expert Mark Gurman van Bloomberg . Het lijkt er in ieder geval op dat de wisseling van de wacht op het gebied van ceo’s – Tim Cook vertrekt en John Ternus neemt het stokje over – het bedrijf bepaald niet stil gaat zitten.

Nieuwe iPad Pro’s en MacBook Pro’s

Om met de nieuwste geruchten te beginnen: Apple zou in de eerste helft van volgend jaar nieuwe versies van de iPad Pro en de MacBook Pro willen uitbrengen. Op het gebied van de iPad Pro, zouden er vier nieuwe modellen gepland staan die snellere M7-chips hebben, zodat bijvoorbeeld AI-gebruik nog soepeler verloopt. Veel andere details over deze iPads zijn er nog niet.

Ook zou er een nieuwe MacBook Pro op de planning staan, die intern de codenaam K104 draagt. Het zou hier gaan om een instapmodel met behoorlijk wat kracht onder de motorkap. Eerder dit jaar kwam er al een nieuwe duurdere MacBook Pro uit, en gaf Apple ook de goedkopere MacBook Neo uit. Die laatste laptop is echter echt een budgetversie die draait op een smartphonechip, en daar zou bij de nieuwe MacBook Pro geen sprake van zijn. Daarbij zou de laptop een touchscreen hebben.

Apple zou daarnaast ook aan een MacBook Ultra werken. Deze zou een oled-touchscreen hebben en relatief licht zijn, terwijl het wel hoge prestaties levert. Specifiek zou het scherm 'multi-touch' hebben, net als de iPad Pro en iPhone. Deze nieuwe MacBook zou mogelijk al ergens eind dit jaar kunnen verschijnen.

De nieuwe iPhones

Voordat het zover is zullen naar verwachting aankomende september de nieuwe iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en iPhone Ultra uitkomen. Vooral die laatste is langverwacht, omdat het om de eerste vouwbare smartphone van Apple gaat.

De afgelopen maanden zijn er al veel geruchten over deze vouwbare iPhone naar buiten gekomen, waaronder over het uiterlijk van het apparaat . Die zou wat minder lang worden dan een reguliere iPhone, maar wel wat breder, waardoor het een beetje het formaat van een paspoort aanhoudt. De prijs zou in ieder geval op 2000 euro of mogelijk zelfs meer komen te liggen. Dat is vrij gebruikelijk bij vouwbare smartphones, maar toch flink wat geld.

Volgens Nikkei heeft Apple in ieder geval hoge verwachtingen voor de iPhone Ultra. Het bedrijf zou de productie van de vouwbare smartphone inmiddels flink opschroeven zodat er genoeg exemplaren beschikbaar zijn rond release – naar verwachting ook in september.

Komt de nieuwe Siri toch naar Europa?

En dan is er nog het vernieuwde Siri , waarvan onlangs al een vroege versie voor ontwikkelaars uitkwam in de Verenigde Staten. We kregen toen echter het onfortuinlijke nieuws te horen dat het AI-aangedreven besturingssysteem voorlopig niet naar Europa zou komen. Dit in verband met de Europese Digital Markets Act, aangezien de nieuwe Siri niet open genoeg zou zijn om andere AI-modellen toe te laten.

Reuters meldt echter dat Apple inmiddels gesprekken houdt met de Europese Unie om dit op te lossen. Later dit jaar komt de bètaversie in ieder geval in de VS uit, en met een beetje geluk vorderen deze gesprekken dusdanig dat we ook hier aan de slag kunnen met de verbeterde AI-assistent. Nog wel met een slag om de arm dus.

De nieuwe Siri lijkt veel meer op een moderne AI-assistent, die toegang krijgt tot verschillende apps en andere facetten van de iPhone en daardoor een stuk handiger is. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch aanmaken van afspraken in je agenda gebaseerd op chatgesprekken die je houdt. Daarnaast is er een opzichzelfstaande Siri-app waar je alle gesprekken en acties terug kunt vinden.

Er staat dus meer dan genoeg op de planning voor Apple de komende tijd, en fans van het bedrijf kunnen uitkijken naar flink wat nieuwe producten waarvoor ze hun portemonnee kunnen trekken.