Apple onthulde eerder deze week de nieuwe Siri , hun AI-assistent voor je iPhone die later dit jaar in ieder geval in bètavorm uitkomt… maar nog niet in Europa. De eerste indrukken van de journalisten die ermee aan de slag mochten zijn in ieder geval positief.

Deze week werd WWDC 2026 gehouden, een jaarlijks evenement van Apple gericht op software-ontwikkeling. Zoals verwacht werd daar niet alleen het later dit jaar te verschijnen iOS 27 gepresenteerd, maar ook de nieuwe Siri -assistent die een stuk handiger blijkt te zijn dan wat we tot nu toe gewend zijn.

De nieuwe Siri is erg handig

Het was al een flinke tijd bekend dat Apple aan een nieuwe versie van Siri werkte, maar de onthulling bleef maar op zich wachten. Nu de assistent eindelijk uit de doeken is gedaan en sommige journalisten alvast een ‘testritje’ mochten maken, wordt pas duidelijk wat we zoal kunnen verwachten.

Mocht je het compleet gemist hebben: de nieuwe Siri maakt gebruikt van Google’s Gemini AI om een stuk intelligenter te zijn dan de oude, vertrouwde Siri. Het belangrijkste aspect van de assistent is echter dat het systeembreed werkt. Zo heeft deze Siri – als je het toelaat – ook toegang tot zaken als je e-mail en je kalender.

Dat blijkt in de praktijk heel handig te zijn. Journalisten die de nieuwe Siri uittestten, vroegen bijvoorbeeld wanneer ze gehuurd materiaal terug moesten brengen, en Siri spitte uit zichzelf door de e-mails en kalenderafspraken van de persoon om daar een helder antwoord op te geven.

Ook handig is het gemak waarmee je nu afspraken in kunt plannen. Zeg tegen Siri dat je op een bepaalde datum en tijd wat gaat doen, en hij maakt automatisch een afspraak op je kalender aan. In dit gehaaste bestaan kan de vernieuwde assistent je dus wat tijd besparen. De nieuwe Siri kan natuurlijk ook suggesties geven als je op zoek bent naar een specifieke locatie – een fijn restaurant bijvoorbeeld.

Siri zit overal op je iPhone

Interessant is ook dat Siri op allerlei plekken op de iPhone terug gaat keren. Zo kun je op je iPhone naar beneden swipen op het thuisscherm om Siri tevoorschijn te toveren. Siri kan ook verschijnen in het dynamische eiland door wat langer op de ‘wekknop’ van de iPhone te drukken. Daarbij verschijnt Siri echt op je telefoon, in plaats van dat je alleen de gloeiende rand rondom het scherm ziet.

Maar Siri zal ook als losstaande app op je iPhone komen te staan. In principe hoef je die app helemaal niet te openen – je kunt Siri immers gewoon vanuit je thuisscherm oproepen – maar in de app worden bijvoorbeeld eerdere gesprekken opgeslagen, zodat je iets wat je eerder al hebt besproken terug kunt vinden.

Krachtig en to the point

Al die taken vergen flink wat rekenkracht: maar geen nood. Wanneer Siri de zwaardere taken niet uit kan voeren, wordt de opdracht naar de cloud van Apple verstuurd (met alleen de relevante persoonlijke data intact).

De pers is ook positief over de toon die Siri aanhoudt. Waar veel AI-assistenten behoorlijk lang van stof kunnen zijn – ook om je het gevoel te geven dat je een echt gesprek houdt – daar richt Siri zich alleen op het noodzakelijke. Je stelt een vraag of zet een opdracht uit, en Siri beantwoordt die of voert de opdracht uit. Geen nep persoonlijk gebrabbel, maar gewoon een harde werker dus.

En Europa dan?

Het grote nadeel van dit alles is dat we in Europa nog moeten wachten op de nieuwe Siri. Toen de assistent eerder deze week werd onthuld, gaf Apple aan dat hij ergens later dit jaar in bètavorm uitkomt, behalve in Europa.

Het bedrijf geeft daarbij de Europese Unie de schuld en hun Digital Markets Act, een regelgeving die is opgesteld om digitale platforms en techbedrijven in het gareel te houden. In het geval van Siri is het immers zo dat de assistent niet alleen toegang moet krijgen tot Apple’s systemen, maar ook die van concurrenten om correct samen te kunnen werken. Denk maar aan Gmail, dat van concurrent Google is. Apple zou dan ook veel van zijn technologie prijs moeten geven aan de concurrentie om aan die Digital Markets Act te voldoen, en dat ziet het bedrijf niet zo zitten.

De Europese Unie heeft op zijn beurt gezegd dat ze de nieuwe Siri niet tegenhouden en gewoon hier uit kunnen brengen, maar Apple geeft aan eerst aan een goede oplossing te willen werken. Zo overwegen ze een zogeheten ‘Trusted System Agent’, dat als een soort tussenpersoon tussen Apple-systemen en AI-agenten van andere bedrijven moet functioneren. Apple geeft echter aan dat het zo’n anderhalf jaar nodig heeft om dit geleidelijk uit te rollen.

Er is dus nog veel onduidelijk over wanneer we in Europa met de nieuwe Siri aan de slag kunnen, maar dat het langer gaat duren dan in de rest van de westerse wereld lijkt zo goed als zeker. Geduld is een schone zaak…