



AI Overviews zijn immers niet gewoon zoekresultaten die worden doorgegeven. Er wordt ook daadwerkelijk een soort duiding en context gegeven en daar wordt Google nu verantwoordelijk voor gehouden. Google is het daar niet mee eens: dat stelt dat lezers de bijgevoegde bronnen kunnen checken. Dat een lezer dat inderdaad kan doen maakt de statements van AI niet minder belangrijk, zo concludeert de rechter.

Het balletje kwam aan het rollen toen uitgevers in Munchen ontdekten dat AI Overviews aan mensen vertelde dat het bedrijf er dubieuze activiteiten op nahield. Google werd hierop aangesproken, maar schijnt niet te hebben gereageerd. Daarop werd er een rechtszaak opgetuigd.