Een Duitse rechter heeft besloten dat Google
verantwoordelijk is voor wat zijn AI zegt. Als die dus allemaal onzin praat, dan is dat aan Google toe te schrijven, zo stelt de rechter. Iedereen weet dat AI er wel eens flink naast zit, maar nu weten we ook dat daar een verantwoordelijkheid in zit voor zijn schepper.
Het balletje kwam aan het rollen toen uitgevers in Munchen ontdekten dat AI Overviews aan mensen vertelde dat het bedrijf er dubieuze activiteiten op nahield. Google werd hierop aangesproken, maar schijnt niet te hebben gereageerd. Daarop werd er een rechtszaak opgetuigd.
AI Overviews zijn immers niet gewoon zoekresultaten die worden doorgegeven. Er wordt ook daadwerkelijk een soort duiding en context gegeven en daar wordt Google nu verantwoordelijk voor gehouden. Google is het daar niet mee eens: dat stelt dat lezers de bijgevoegde bronnen kunnen checken. Dat een lezer dat inderdaad kan doen maakt de statements van AI niet minder belangrijk, zo concludeert de rechter.
Google heeft inmiddels een statement als reactie op de uitspraak naar buiten gebracht. Het benadrukt vooral dat de uitspraak niet definitief is en dat het nog in de stukken wil duiken. Wel geeft het bedrijf aan dat er beleid is rondom het rechtzetten van fouten door AI. Het zegt tegen Android Authority
: “Wij investeren fors in de kwaliteit van AI Overviews om ervoor te zorgen dat de overgrote meerderheid van de antwoorden accurate informatie biedt, en ze zijn ontworpen om de informatie die op het web bestaat te weerspiegelen. We evalueren dit besluit momenteel zorgvuldig; het is nog niet definitief.”
Google wil natuurlijk ook geen foute informatie verspreiden met zijn AI Overviews
, en het werkt er voortdurend aan om de kunstmatige intelligentie
te verbeteren. Toch is dit wederom een eeuwenoude discussie over het internet die we ook al vaak bij Facebook en Snapchat hebben gezien: wie is er nu werkelijk verantwoordelijk? Internetbedrijven hebben eigenlijk altijd de mening dat zij het niet zijn.
Nu heeft de rechter dus anders bepaald
, maar waarschijnlijk is hier nog niet het laatste over gezegd.