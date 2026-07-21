Marktplaats vindt het leuk om in te spelen op wat Nederland bezighoudt. Recent waren het al de items rondom de hitte, want dan zoeken we ineens volop naar schaduwdoeken, airco’s en noem maar op. Maar ondertussen is met onder andere Tomorrowland, Lowlands en Reggae Lake die eraankomen een verschuiving gaande naar meer festivalitems. Want ja, als die kaartjes zo idioot duur zijn, dan koop je wel een tweedehands tent om in te slapen.

Festivals zijn te duur

Volgens het onderzoek van Marktplaats (onder 1.000 Nederlanders) vindt 52 procent van de Nederlanders festivals dit jaar te duur. Zeker als je geen earlybird-ticket hebt weten te bemachtigen, dan ben je al gauw tientallen euro’s meer kwijt aan je kaartje. Het is allemaal veel geld, en dat terwijl we op een festival blijkbaar ook een beetje teruggrijpen op onze oermens. Volgens het onderzoek van Marktplaats hebben mensen dit wel eens gedaan op een festival:

Wildgeplast op het festivalterrein (25%)

Niet of niet fatsoenlijk gedoucht op een festival (25%)

Vergeten spullen geleend of gevraagd aan andere festivalgangers (14%)

Gecrasht in de tent van iemand anders door gebrek aan een goede slaapplek (12%)

Drie dagen dezelfde outfit gedragen (10%)

In slaap gevallen en daardoor een groot deel van het festival gemist (9%)

De rollerdeo van iemand anders geleend (5%)

De haarborstel van iemand anders geleend (3%)

Ondergoed omgedraaid omdat er te weinig was meegenomen (3%)

De tandenborstel van iemand anders geleend (3%)

Sommige van deze confessions zijn wel heel heftig en het schijnt vooral bij mannen zo te zijn dat de manieren eerder de deur uitgaan. Mannen schijnen ook veel vaker dan vrouwen in slaap te vallen op een festival (en dan niet zoals bedoeld ‘s nachts in hun tentje). Ze missen er zelfs een groot deel van het festival door. Nu zijn dit ergens ook wel grappige zaken, maar ernstiger is het dat 29 procent van de Nederlanders wel eens zonder oordopjes op een festival stond. Arme oren . Verder worden ook zonnebrillen, zaklampen, tandenborstels en handdoeken vaak vergeten voor het festival.

Een tweedehands gasstelletje

Marktplaats vroeg de mensen in het onderzoek ook hoeveel ze gemiddeld uitgeven op een festival en daarbij lopen de prijzen uiteen: 47 procent geeft tussen de 100 en 500 euro uit: 5 procent heeft zelfs een festivalrekening die hoger uitvalt dan 500 euro (!). Dit zijn allemaal flinke kosten, waardoor 42 procent zegt dat het nu minder vaak naar festivals gaat dan vorig jaar. Ook probeert 39 procent op festivals zoveel mogelijk te besparen. Ze kopen volgens Marktplaats vooral vaak een tent via Marktplaats, maar ook een campingtafel met stoelen, een partytent, een bolderkar en een gasstel worden vaak gekocht of gezocht. Camper, festivaloutfit en powerbank zijn ook populair. Oordopjes gelukkig niet. Als mensen die dan in ieder geval wel nieuw kopen en vooral: meenemen, dan wordt hun festival er natuurlijk al een stuk beter van.