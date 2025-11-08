Marktplaats gaat je nu veel minder tijd kosten: dit is hoe

Een van de dingen waardoor mensen liever hun tweedehands spullen naar een kringloopwinkel brengen, dat is dat Marktplaats altijd zoveel tijd in beslag neemt. Je moet die hele tekst weer typen, bedenken hoe je het aan de man gaat brengen: maar dat deel maakt het verkoopplatform nu makkelijker. Het voegt namelijk AI toe die je advertentie helemaal voor je maakt, zolang jij een foto toevoegt.

Makkelijker Marktplaats-advertenties maken

Marktplaats is de afgelopen jaren al verbeterd door te herkennen welk object je te koop wil aanbieden op basis van de foto, maar nu wordt ook meteen de hele advertentie gemaakt door Marktplaats en heb je er echt geen kind aan. De nieuwe optie heet ‘Maak mijn advertentie’ en hiermee kun je AI niet alleen de beschrijving laten typen, maar ook de titel van je advertentie. Sterker nog, de kunstmatige intelligentie vertelt je zelfs in welke staat het object is en hij kan bedenken hoe je het item goed zou kunnen gebruiken.

Het enige wat AI niet voor je doet, is bedenken hoeveel het object mag kosten. Dat kies je zelf, nadat je de advertentie online zet. Heel handig, omdat je zelf nu minder hoeft te doen. Er is natuurlijk altijd nog wel een tijdrovende -en soms erg frustrerende- klus over: de gesprekken voeren met mensen die interesse hebben in het product. Straks moet je weer extra dingen opmeten, moet je over en weer appen om maar een goed moment voor ophalen te kunnen afspreken en moet je weer 10 mensen afpoeieren die diep onder jou al heel lage prijs zijn gaan zitten. Dat kan helaas nog niet helemaal door AI worden gedaan.