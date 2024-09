Marktplaats gaat groot: nu meubel-vervoer mogelijk

Als je kijkt naar een van de grootste problemen op Marktplaats, dan is dat vaak vervoer. Mensen moeten voor het vervoer van een koelkast of grote kast vaak anderen vragen en dat neemt vaak veel tijd in beslag. Kun je als verkoper niet wachten, dan kun je nu iets anders voorstellen: Brenger.

Brenger en Marktplaats

Het is altijd een grote ergernis: dan heb je je bank eindelijk verkocht na veel mensen die ineens weer niets lieten horen en biedingen waarvan je grijze haren kreeg, begint het gehannes over het ophalen. Wanneer, past het wel, er moet nog iemand gevraagd worden om te helpen. Dat is natuurlijk niet hoe dat altijd gaat, maar soms zitten er lastige klanten bij. Zeker bij meubels is er soms wat haast bij, waardoor je erg op hete kolen kan komen te zitten. Daarom is er nu iets nieuws, al is het niet per se razendsnel.

Je kan echt alles vinden op Marktplaats! 😱😱 pic.twitter.com/yfp6GkLvvH — ★ MCMLXXVIII (@SMNVNDK) November 7, 2022

Marktplaats werkt samen met Brenger om te zorgen dat grote spullen naar je huis kunnen worden vervoerd. Dat is uiteraard niet gratis: het kost minimaal 42 euro. Dat zal dus bij veel Marktplaats-aankopen een beetje te veel zijn, kijkend naar de prijs van het tweedehands item, maar in ieder geval is er wel een optie tot vervoer. Het is aan de koper om te bepalen of hij of zij dat ervoor over heeft. Bovendien is het minimaal 42 euro, dus wil je iets heel groots of zwaars vervoeren, dan komt daar waarschijnlijk nog wat bij. Er komt ook wat bij als je wil dat Brenger je helpt tillen. Dus als de koper het niet uit de bus wil tillen en de verkoper het niet in de bus wil tillen, dan betaal je een meerprijs. Het zou goed zijn als er ook een meerprijs betaald kon worden om een meubel eerder te laten ophalen: zeker bij verhuizers of mensen die al een nieuwe bank hebben, is het fijn als het oude niet meer in de weg staat.

Toch is het wel een heel welkome mogelijkheid: als je geen auto hebt, dan hoef je in ieder geval geen vrienden, buren of familieleden te charteren om je te helpen. Wel moet je wat geduld hebben: Brenger komt niet direct. Ook niet de volgende dag. Het duurt doorgaans tussen de 3 en 7 dagen om zo duurzaam mogelijk te werken. Wel zijn spullen verzekerd: tot 1000 euro tegen schade of verlies tijdens het transport. Dat vinden we wel een interessante, want zeker bij tweedehands items zijn er natuurlijk al wat gebruikersschades aanwezig: moelijk te meten dus. Maar toch: voor wie het geld ervoor over heeft kan Brenger een goede redder zijn.

Koper van Marktplaats zou iets ophalen. Ik geef mijn adres (Bilthoven) en stuur foto's mee van mijn huis zodat het makkelijk te vinden is…

Reactie: "Ok komt goed". Krijg net een bericht…

Zou-ie echt morgen nog komen? pic.twitter.com/FgLQ0eZgLa — Noor (@Noorwint) September 9, 2024

Games verkopen op Vinted

Er is meer nieuws over tweedehands spullen verkopen, want Marktplaats-concurrent Vinted is net een grotere concurrent geworden. Het bedrijf staat bekend om de kledingverkopen, maar nu wordt daar elektronica aan toegevoegd. Dat is gestart door oordopjes: die worden vaak als accessoire gezien en die kun je wel verkopen op Vinted. Zo kwam er uiteindelijk steeds meer elektronica bij en daarom dachten de mensen bij Vinted: daar zit wat in. Zodoende dat je naast Alles en Designer nu ook Elektronica hebt als optie. En dat is vrij breed: je kunt zelfs games verkopen. Catawiki is overigens ook recent een grotere Marktplaats-concurrent geworden, met zijn Nu Kopen-knop.