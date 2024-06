Catawiki komt met een ‘nu kopen’ functie

Nu kopen

Het is de afgelopen maanden getest met veelbelovende resultaten. Er zijn al meer dan 10.000 objecten verkocht ter waarde van bijna vijf miljoen euro via ‘Nu kopen’. De functie verkort de gemiddelde verkooptijd met 50% aanzienlijk, van 7 naar 3,5 dagen. Zo werd een Rolex Explorer in minder dan een minuut (57 seconden) verkocht. Het duurste item dat tot nu toe via ‘Nu Kopen’ is gekocht, is een Hermès Kelly voor €25.000.

‘Nu Kopen’ trok tijdens de testfase een grote groep nieuwe kopers aan die minder bekend zijn met veilingen. Zo trokken objecten die direct gekocht konden worden twee keer zoveel nieuwe kopers aan vergeleken met reguliere veilingobjecten. In het eerste kwartaal van 2024 zag Catawiki een toename van 20% nieuwe verkopers.