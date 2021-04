De tien meest bijzondere veilingobjecten op Catawiki

Op Catawiki, de online veilingsite voor unieke, zeldzame en rare objecten, is onlangs het 10 miljoenste object ter veiling aangeboden. In de tien jaar dat Catawiki nu bestaat zijn al heel wat bijzondere items geveild. Van een compleet mammoetskelet tot en met de hardloopschoenen van Usain Bolt en de hoed die Michael Jackson droeg in de film Moonwalker.

Het 10 miljoenste veilingobject was een relatief ‘gewoon’ item; een 18-karaats witgouden ring met sapphire en diamant die voor 240 euro van eigenaar verwisselde. In het licht van die mijlpaal is het tijd om eens terug te blikken op de tien meest bijzondere items die de afgelopen tien jaar op Catawiki geveild zijn.

De 10 meest bijzondere veilingen