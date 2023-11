Catawiki zoekt nieuwe LEGO-expert: maak van jouw LEGO-obsessie je nieuwe job

Met LEGO-bouwstenen komen de meest onverwachte ideeën tot leven, maar kunnen ze ook jouw droomjob tot leven wekken? Het antwoord zou zomaar ‘ja’ kunnen zijn. Catawiki, de online marktplaats voor bijzondere objecten, deelt namelijk een nieuwe vacature van fulltime LEGO-expert. De taken van Catawiki’s nieuwe LEGO-connaisseur bestaan onder andere uit het evalueren van sets die door verkopers worden aangeboden, en het inzetten van de kennis en het netwerk van experts om interessante objecten te bemachtigen.

Groeiende populariteit LEGO

De zoektocht naar een nieuwe expert valt samen met een stijging van bijna 40% in de verkoop van LEGO op Catawiki in vergelijking met dezelfde periode in 2022. De iconische speelgoedfabrikant, die vorig jaar zijn 90e verjaardag vierde, heeft in de loop der decennia een aantal opmerkelijke transformaties ondergaan. Van een houten speelgoedfabrikant zijn de LEGO-onderdelen geëvolueerd naar potentiële investeringsmogelijkheden en zeer gewilde verzamelobjecten. De passie van mensen voor LEGO kent geen grenzen. Het is niet zomaar een hobby; het is een gemeenschap, een cultuur en voor velen ook een investering.

Eerder dit jaar breidde Catawiki haar team van experts uit met een andere speciale toevoeging aan de popcultuurcategorie - een Pokémon-expert. Mickael Molé, geselecteerd voor deze unieke rol, vertelt hoe zijn passie voor pocketmonsters samengaat met zijn dagelijkse verantwoordelijkheden op het werk: "Ik werk nu 6 maanden als Pokémon-expert bij Catawiki en tot nu toe is het een uitzonderlijke ervaring. Ik heb de kans om mijn jeugdpassie te combineren met mijn professionele leven en ik ben dankbaar dat ik de kans krijg om met zoveel verkopers en kopers in heel Europa van gedachten te wisselen."