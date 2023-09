​Lego Dreamzzz: het is geen Friends, maar wat is het wel?

Lego introduceert vrij regelmatig nieuwe series en het is altijd interessant om te kijken hoe die het doen op de markt. Friends is een succes gebleken, net als Ninjago. Staat hetzelfde lot Dreamzzz te wachten? Dit is wat het is en vooral: voor wie het is.



Lego Dreamzzz

Dreamzzz startte niet zozeer als een serie Lego-sets, maar juist als een televisieserie. Het draait allemaal om Mateo en Izzie, twee middelbare scholieren die in de droomwereld terechtkomen. In de serie worden dromen werkelijkheid en kan de fantasie het winnen van de slechteriken. Het idee is dat je natuurlijk wel leuke dromen kunt hebben, maar ook nachtmerries. Het is de vraag of de hoofdpersonages het lukt om de dingen uit mooie dromen en hun creativiteit te gebruiken om dat kwaad de baas te zijn. Zo blijven mensen lekker dromen en krijgen ze niet te maken met de Heer des Nachtmerries. De serie is te bekijken op Netflix, Amazon Prime, YouTube en de website van Lego.

Lego deed voor het ontwikkelen van de serie onderzoek onder kinderen (van boven de zes jaar oud). 23.000 kinderen werden betrokken bij het onderzoek voor de serie, een onderzoek dat groter is dan wat Lego tot nu toe heeft gedaan. Tweederde van de kinderen zegt het gevoel te hebben dat dromen ze helpen creatief te zijn en dat was voor het bedrijf het startschot om daar meer mee te doen. Maar het schroomt dus ook de mindere kant van dromen niet: nachtmerries. Lego hoopt hiermee kinderen ook te helpen bij bijvoorbeeld slaapproblemen. Sommige kinderen zijn na het hebben van een nachtmerrie erg bang om te gaan slapen en deze serie helpt ze dat van een andere kant te bekijken. Bovendien wil Lego het wel breder trekken dan dat: het hoopt kinderen te helpen omgaan met allerlei andere problemen waar ze tegenaan lopen in het leven.