5 geweldige LEGO-sets die 2023 ons al heeft gebracht

LEGO is de laatste jaren heel erg ‘aan’. Het is populair, het weet volwassenen en kinderen aan te spreken en het wordt zelfs gezien als een goede investering. Mits je tenminste alles in ‘mint’-conditie in de doos, volledig bewaard. 2023 is ook weer een goed jaar: niet alleen komt er vanalles fantastisch aan: we zijn al getrakteerd op diverse aankondigingen en sets die zelfs al uit zijn. We noemen vijf LEGO wannahaves van 2023.

1. Batcave Mini-figures te over (van Alfred, Catwoman en natuurlijk Batman), 3981 steentjes om op elkaar te zetten en zelfs een mini-Batmobiel. De nieuwe Batcave-set van Batman Returns is een beauty, die ook nog heel aantrekkelijk is om neer te zetten. Het is een soort stijlvolle doos die kijkt als een 3D-schilderij in de Batcave. Veel grijs en veel zwart, maar ook heel veel gave Batman-details voor alle DC-fans. Het is geen goedkope grap: hij kost 400 euro en hij verschijnt op 8 juni.

2. The Lord of the Rings: Rivendell Het is idyllisch, het is kleurrijk en het brengt ons meteen terug in die geliefde Lord of the Rings-wereld: Rivendell. Deze set creëerde enorm veel buzz toen hij net verscheen en ondanks dat hij 500 euro kost, staat hij hoog op onze verlanglijst. Hij bestaat uit 6167 steentjes en maar liefst 15 (!) minifigures, waaronder Frodo, Legolas, Merry, Pippin, Aragorn en Gandalf, maar natuurlijk ook de elf Arwen. Het is een droom van een LEGO-set die niet per se heel erg goed past bij de rest van de Lord of the Rings-sets, maar alsnog heel goed thuishoort in elk interieur. Toch?

3. Hokusai: The Great Wave Het Japanse schilderij The Great Wave is immens populair. Het is gemaakt in 1831 door Katsushika Hokusai en is waarschijnlijk het bekendste Japanse schilderij ooit. Of eigenlijk: de bekendste woodblock print. De LEGO-set is ook indrukwekkend, al is het niet de meest interessante set om te bouwen: als hij eenmaal staat, dan komt die golf helemaal tot leven als een waar 3D-schilderij. Het leuke is wel dat er een podcast bijzit die ongeveer net zo lang duurt als de bouw. Een kunstgeschiedenis-expert vertelt in die podcast, naast natuurlijk de LEGO-designer die het allemaal heeft bekokstooft.

4. Pac-Man Arcade Na Nintendo en Atari krijgt nu ook een Pac-Man-arcadekast zijn eigen LEGO-set: het gaat om een heel gave Icons-set van de videogame die in 1980 in Japan verscheen. De set bevat onder andere steentjes met Pac-Man, Blinky en Clyde en het is zelfs mogelijk om het muntslot geheel in stijl verlicht te maken. Pac-Man Arcade is verkrijggbaar vanaf 1 juni voor een adviesprijs van 269,99 euro. De set bevat 2651 steentjes, slechts 1 minifiguur, maar wel allerlei creatieve oplossing om de iconische game helemaal tot leven te brengen.

5. LEGO Friends Heartlake City Community Centre LEGO Friends is natuurlijk vooral voor kinderen, maar sommige sets zijn zo opvallend en zo gaaf, dat ze ook best voor volwassenen kunnen. Heartlake City Community Centre is daar zeker een van. Het is een gebouw met een mooie kersenbloesem ernaast, waarvan elke verdieping een andere felle kleur heeft. Er is een graffiti-muur, er gaat een glijbaan van de ene naar de andere verdieping en natuurlijk komt hij met de nodige Friends-figuurtjes, in een vrij divers gezelschap, plus een hondje. Deze vrolijke set van 1513 steentjes kost 150 euro en komt uit op 1 juni.