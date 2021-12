5 waardevolle producten om in te investeren

De cryptocurrency vliegen ons om de oren en ja, daar zijn mensen heel rijk van geworden. Maar wat nu als je helemaal geen trek hebt om je hierin te verdiepen? Of je gewoon weinig 'feeling' hebt met crypto? En wil je ergens in investeren? Dan heb je altijd nog andere opties. Wij deden wat online onderzoek naar producten die in 2021 behoorlijk aantrekkelijk stegen in waarde. Dit kunnen weleens interessante investeringen zijn voor 2022! Je hebt kans dat deze producten namelijk flink meer waard worden in de toekomst. Geduld is dus wel nodig, want direct cashen is er meestal niet bij.





1. Whisky

Whisky is niet alleen een heerlijke drank, het kan ook een slimme investering zijn. Niet zomaar elke whisky natuurlijk, maar je kunt je slag wel slaan met zeldzame exemplaren. En die zijn, zoals het woord zeldzaam al zegt, lastig te vinden. Als je er toch eentje op de kop weet te tikken doe je er goed aan de fles nog even te bewaren. De afgelopen 8 jaar steeg de waarde van zeldzame whisky volgens veilingsite catawiki met 361.09%. Een betere rente dan op je spaarrekening.





2. Vintage designertassen

Kom je bij een kringloopwinkel een oude designertas tegen? Geen moment twijfelen en meenemen die tas. Ze nemen toe in waarde en zijn zeer geliefd bij verzamelaars. De kans is groot dat je er flink winst op maakt als je de tas in goede conditie houdt. Zoek vooral naar exemplaren van Louis Vuitton, Hermès en Chanel.