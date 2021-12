​Speelgoed is één van de beste investeringen die je nu kunt doen

Investeren in iets dat je later meer geld gaat opleveren? Kies niet voor goud, laat kunst achterwege en vergeet financiële producten. Ga voor speelgoed. Onderzoekers van de Higher School of Economics geven aan dat LEGO een betere investering is, waarmee je met een set die niet meer wordt gemaakt al gauw geld kunt verdienen. De prijzen van deze LEGO-sets groeien jaarlijks met 11 procent.

Antiek, kunst en wijnen

Op dit moment investeren veel mensen in cryptomunten, maar er zijn ook groepen die zich met de wat klassiekere investeringen bezig houden, zoals sieraden, kunst, wijnen, auto’s en antiek. Vooral in landen als Rusland, China en het Midden-Oosten zien onderzoekers dat de vraag naar deze producten hoog is. In veel andere landen lijkt de vraag naar speelgoed echter groter. Dat komt onder andere omdat het speelgoed bewust in kleine getalen is geproduceerd, of dat ze gelieerd zijn aan een bepaalde iconische film of historisch evenement.

Naast LEGO kun je bijvoorbeeld denken aan action figures van superhelden, Barbies en modelauto’s. In de serie Comic Book Men kon je altijd goed zien welk oude speelgoed nou heel erg gewild was en dus meer geld opleverde, al had dat wel altijd vooral een stripboekeninslag. Onderzoeker Victoria Dobrynskaya zegt dat investeerders zeker moeten gaan kijken naar de markt van verzamelbaar speelgoed. “Tienduizenden deals worden gesloten op de tweedehands LEGO-markt. Zelfs als je kijkt naar de vrij kleine prijs die je betaalt voor een kleine LEGO-set, dan zie je dat dit een grote markt is die niet heel bekend is bij veel traditionele investeerders.”