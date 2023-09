​LEGO mixt game- en plantensets tot een geweldige Piranha Plant

LEGO is al jaren bezig met het uitbrengen van allerlei planten: een bonsai, een orchidee, een bosje wilde bloemen.. Maar ook werkt het volop aan zijn samenwerking met Nintendo, vol Mario -sets, zoals het geweldige vraagtekenblok, maar ook de Mario-sets waarmee je levels van de bekende game kunt naspelen. Blijkbaar dachten ze in Denemarken: tijd voor een crossover: de Piranha Plant uit Mario is namelijk de allernieuwste set van het bedrijf.

LEGO Piranha Plant

Dit is echt een verlanglijstjesaanvoerder, want waar menig set vrij hoog in prijs is, is er voor de Piranha Plant gekozen voor een LEGO-set die iets kleinschaliger is. Mario’s plantenvijand bevat 540 onderdelen en hij is 23 centimeter hoog. De set kost 65 euro en dat maakt het een geschikt cadeautje voor bijvoorbeeld de kerst: hij komt dan ook op 6 november uit.

Je kunt de set zo instellen als je zelf wil: wil je de bek open of dicht? Wil je de kop omhoog wat meer naar de zijkant? Je kunt de piranha plant precies zo vormen als je zelf wil. Je krijgt er bovendien ook twee muntjes bij. Een enorm leuk detail, want de plant komt -zoals dat hoort- uit een groene buis. Die buizen gebruikt Mario om naar een andere locatie te gaan, maar er komen ook wel eens muntjes bij kijken. Je kunt de muntjes in de buis doen en op de knop drukken om ze er aan de onderzijde weer uit te laten vallen.