De stem van Mario stopt ermee

Met een weemoedig gevoel nemen gamers over de hele wereld afscheid van een tijdperk. Nintendo heeft bekendgemaakt dat dé stem van Mario, Charles Martinet, aangekondigd heeft te stoppen als de iconische stem van Mario in de Nintendo-games. De aankondiging werd gedaan via de officiële sociale media van Nintendo, waarbij het bedrijf zijn dankbaarheid uitte voor de jarenlange samenwerking en het talent van Martinet om Mario tot leven te brengen. We waren er al bang voor door de film van Mario waarin Chris Pratt de stem van Mario mocht inspreken, maar toch is het heel moeilijk om te beseffen dat het meest iconische gamepersonage ooit ineens heel anders gaat klinken.

Hoewel de exacte redenen achter Martins beslissing om te stoppen niet volledig bekend zijn, laat Nintendo weten dat hij de rol van "Mario Ambassador" zal blijven vervullen. Dit betekent dat hij als ambassadeur van de iconische loodgieter de wereld rond zal reizen en het plezier van Mario met fans zal delen. Het is dan ook aannemelijk dat we Martinet nog zullen zien schitteren op gamebeurzen en evenementen, zij het nu zonder zijn kenmerkende stem. Gelukkig zien we hem dus nog wel, al is het de vraag of hij nog steeds zo vol overtuiging de stemmen blijft nadoen op die events.

Sinds 1991 heeft Charles Martinet zijn stem aan Mario en andere geliefde personages uit het Nintendo-universum gegeven. Wat begon als sporadische optredens op evenementen, groeide uit tot een essentieel onderdeel van de games, met zijn geweldige debuut in "Super Mario 64" in 1996. Gedurende de jaren heeft Martinet zijn karakteristieke stem geleend aan tientallen games en zelfs aan films. Zijn bijdrage heeft een stempel gedrukt op de popcultuur en de harten van miljoenen gamers over de hele wereld veroverd. Hij was zelf overigens ook een graag geziene gast op evenementen: soms leek het alsof hij niet kon stoppen met stemmetjes te doen.

We have a message for fans of the Mushroom Kingdom. Please take a look. pic.twitter.com/L0kjQtwALr

Charles Martinet

De grote vraag die nu op ieders lippen brandt, is wie de nieuwe stem van Mario en de andere Nintendo-personages zal worden. In de recent uitgebrachte animatiefilm "The Super Mario Bros. Movie" was het dus Chris Pratt, maar die verwachten we niet in de toekomst als stem van de besnorde loodgieter.

Het is onbekend of de nieuwe game Super Mario Bros. Wonder op Nintendo Switch nog de stem van Charles is.