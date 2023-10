Perfect voor Halloween: de Lego Hocus Pocus-set

Of je nu van de eerste of de tweede film houdt, of misschien zelfs van allebei: de Lego Hocus Pocus-set is zelfs als je de film helemaal niet kunt waarderen een wannahave, omdat het zo’n fijn thema heeft. Een thema dat goed bij deze tijd van het jaar past, want op 31 oktober is het weer Halloween.



Hocus Pocus

De set heet Lego Ideas 21341 Disney Hocus Pocus: The Sanderson Sisters’ Cottage en dat is nogal een mond vol. Aan de andere kant is dat wel terecht: het is ook een vrij uitgebreide set vol grappige details. Van de vastgespijkerde planken op de zolder tot de ‘gouden’ raampjes. En natuurlijk het dak dat eraf kan, zodat je goed kunt zien welke leuke details er aan de binnenzijde zitten. En, om eventueel mee te spelen, al is dit ook een set die prima in de vitrinekast kan. Hij is officieel gezien ook voor 18+, waardoor hij sowieso niet op kinderen is ingestoken.

De set bestaat uit 2316 stenen is hij is 27 centimeter hoog, 26 centimeter breed en 24 centimeter diep, wat het een fijn blokvormig huis maakt. Het is een set met zes minifiguren: natuurlijk de zussen, maar ook Max Dennison, Dani Dennison en Allison Watts zijn van de partij. Stiekem is Thackery Binx er ook, maar in katvorm. Het is dus een heel bont gezelschap dat je kent uit de film, en ook direct zal herkennen door de leuke details op de minifigs. Het zoutpotje, de bruine jas en natuurlijk een Halloween-lampion.