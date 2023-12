Jaaroverzicht Marktplaats: ook in 2023 scoort 'gratis' met 55,5 miljoen zoekopdrachten

En dan is er nog als laatste nieuwkomer ‘ Lego ,’ maar verder bleef de top 10 van de meest gezochte zoekwoorden nagenoeg gelijk. Wel is er een verschuiving te zien in de wereld van kamperen. Voor het eerst sinds jaren begint de vraag naar campers en caravans op Marktplaats af te nemen. Dat concludeert de handelssite op basis van het zoekgedrag van haar bezoekers. Dit jaar werd er zo’n 21 miljoen keer naar ‘camper’ en ‘caravan’ gezocht. Een daling van bijna 9% ten opzichte van vorig jaar. En maar liefst een daling van 25% ten opzichte van 2021. Ondanks de daling staan de mobiele vakantiewoningen dit jaar op plek 2 en 5 van meest gezochte woorden van 2023.

De populaire e-bike VanMoof ( dat dit jaar failliet ging ) is op plek 8 in de snelst stijgende zoekwoorden terug te vinden. Direct na berichtgeving over het mogelijke faillissement, werd de online handelssite overspoeld met advertenties van eigenaren die van hun elektrische fiets probeerde af te komen. Met ruim 1.500 advertenties was er op jaarbasis zelfs sprake van een ruime verdubbeling. Naast het aanbod schoot ook de vraag omhoog. Er werd in één week tijd ruim 1 miljoen keer gezocht op ‘VanMoof’ met de grootste piekmomenten op 13 juli (242.000 zoekopdrachten) en 14 juli (237.000 zoekopdrachten). Die aantallen overstegen op dat moment de populairste zoekopdracht ‘gratis’, dat toen 195.000 en 192.000 keer werd ingetypt.

Vorig jaar waren we vooral op zoek naar verantwoorde alternatieven voor verwarming en energie, zoals haardhout en zonnepanelen. Dit jaar werd er vooral gezocht naar elektronica, zoals smartphones, actioncams en hoofdtelefoons. Ook zorgde de succesvolle Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum voor meer zoekopdrachten naar ‘Vermeer’. En ook ‘hagelschade’ en ‘zonnescherm’ haalden de lijst: klimaatverandering beïnvloedt inmiddels ook het zoekgedrag van de Nederlandse koopjesjager.

Kijk jij ook wel eens naar alle gratis ‘tweedehands parels’ die op Marktplaats worden aangeboden? Dan ben je zeker niet de enige. Dit jaar er werd 55,5 miljoen gezocht op het woord 'gratis.' Dat is wel wat minder dan een jaar eerder, toen we het ook economisch wat zwaarder hadden, en er 62,7 miljoen keer op gezocht werd. Andere opvallende zoektermen die dit jaar opvallen zijn ondermeer 'Hogwarts Legacy,' 'VanMoof' en 'Vermeer.'

Actualiteit

Marktplaats is een serieuze graadmeter van wat er in het land speelt. Zo wakkerde de populaire Barbie-film deze zomer de interesse bij Barbie-liefhebbers en -verzamelaars aan. Een maand na de film-release werd er zo’n 225.000 keer het woord ‘Barbie’ ingetypt in de zoekbalk op het handelsplatform. De Barbie-hype was zo groot dat zowel zakelijke verkopers als particulieren hun producten bombardeerden tot een Barbie-item. Advertenties met onder andere een knalroze levensgroot kunstpaard, een roze bank, een roze gespoten auto tot aan een roze elektrische scooter werden te koop aangeboden.

Gotta catch 'em All

De samenwerking tussen het Van Gogh Museum en Pokémon leidde niet alleen tot chaos in de museumwinkel. Op Marktplaats was ‘de gekte’ ook duidelijk zichtbaar. De handelssite stroomde vol met peperdure Van Gogh x Pokémon-kaarten, waarop Pikachu was afgebeeld als de Nederlandse kunstschilder. Er werden honderden advertenties met Van Gogh x Pokémon-kaarten en andere producten uit de uitverkochte collectie aangeboden. Binnen één week werd er ruim 50.000 keer gezocht naar de speciale Pokémonkaart.

Verkopen doe je op zondagen

In totaal zijn er dit jaar op Marktplaats ruim 99 miljoen advertenties geplaatst. Maar wat is nou het beste moment om je spullen te verkopen? Uit het jaaroverzicht blijkt dat zondag de dag is waarop je de meeste kopers hebt. Het is tevens de dag waarop het meest naar producten wordt gezocht.