Tweedehands speelgoed is steeds normaler voor Sint

Ruim vier op de tien ouders verwachten in aanloop naar Sinterklaas tweedehands speelgoed te kopen voor hun kind(eren) (42%). Dat is zeven procent meer dan vorig jaar. Zo blijkt uit onderzoek van Marktplaats . Daar werd de speelgoedcategorie in november ruim 36 miljoen keer bekeken. In dezelfde periode vorig jaar lag dat aantal op zo’n 40 miljoen. Marktplaats ziet dat steeds meer Nederlanders belang hechten aan circulariteit.

Top 10 meest gezochte Sinterklaascadeaus

In de top 10 meest gezochte Sinterklaascadeaus vinden we Barbie, een poppenhuis en de stapelstenen van Stapelstein terug. Het houten speelgoed en klassiekers als Lego en Duplo, het zogeheten waardevaste speelgoed, blijven het dit jaar weer goed doen op het platform. De snelst stijgende zoekwoorden in november ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar zijn onder andere ‘Crafty Ponies’, ‘Peg dolls’ en ‘Coblo’.

Top 10 populairste Sinterklaascadeaus

Lego Barbie Duplo Playmobil Poppenhuis Stapelstein Kapla Ikea keukentje (Duktig) Connetix Paw Patrol

Top 10 snelst stijgende zoekwoorden in november 2023 t.o.v. november 2022

Duplo (trein) Crafty Ponies Super Mario 3D All Stars Paw Patrol (uitkijktoren) Scalextric (racebaan) Peg dolls Coblo (magnetische bouwstenen) Petite Amélie (houten poppenhuis) Dematons’ sinterklaasboek VTech (Toet Toet Auto’s)

Acht cadeaus in zak van Sinterklaas



Een kind kreeg vorig jaar van Sinterklaas gemiddeld 8 cadeaus. Het budget dat ouders dit jaar reserveren voor de aanschaf van speelgoed cadeaus voor Sinterklaas voor hun kinderen is met 76 euro nagenoeg gelijk aan het jaarlijkse gemiddelde van 78 euro. Ouders die dit jaar tweedehands speelgoed cadeau geven voor Sinterklaas verwachten dat 36% van de presentjes die ze kinderen geven tweedehands is. De redenen die respondenten aanvoeren voor de keuze van tweedehands in plaats van nieuw, zijn divers. De meest genoemde redenen zijn:

Alle aankopen hoeven niet altijd nieuw te zijn. Tweedehands kan ook echt als ‘nieuw’ ervaren worden (55%);

Het heeft nog steeds voldoende kwaliteit/waarde (55%);

Mijn kind(eren) ziet/zien het verschil niet. Ze zijn even blij met gebruikt speelgoed (54%).

Ouders die niet/minder kiezen voor tweedehands speelgoed noemen hiervoor het vaakst als reden dat ze voldoende geld hebben voor nieuw speelgoed (43%).

Hardnekkige vooroordelen



“Een zak met alleen maar gloednieuwe cadeaus is niet meer van deze tijd. De duurzame koers is bij veel Nederlanders ingezet, maar er is winst te behalen als het gaat om vooroordelen rond tweedehands speelgoed”, zo vervolgt Maaike Veeling. Uit onderzoek komt naar voren dat een deel van de ouders tweedehands speelgoed links laat liggen vanuit hygiënisch oogpunt (36%). Een deel kan (ook) nog niet wennen aan het idee om tweedehands speelgoed cadeau te geven (27%) en/of een klein deel doet het niet vanwege schaamte (8%).

[Fotocredits - © chandlervid85 Adobe Stock]