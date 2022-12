​Marktplaats: mensen zoeken door economie vooral gratis spullen

In deze economisch zware tijden zijn steeds meer mensen op zoek naar gratis spullen. Marktplaats ziet in 2022 de trend dat mensen regelmatig ‘gratis’ in de zoekbalk tikken. Heel regelmatig: 62,7 miljoen keer om precies te zijn. Het is het meest gezochte zoekwoord op het handelsplatform en is nog nooit zoveel gebruikt.

Top-10 meest gezochte woorden van 2022: Gratis Camper Fiets Caravan Auto Kast (Hoek)bank Scooter Kittens Eettafel Top-10 snelst stijgende zoekwoorden 2022 t.o.v. 2021 iPhone 13 Air Up fles Haardhout gedroogd Nintendo Switch - OLED model Houtpellets Carnavalskleding Sloep Regenton gebruikt LEGO Titanic Zonnepanelen gebruikt

Gratis op Marktplaats Toch is het niet per se iets van 2022 alleen. Marktplaats zag in de coronatijd al dat gratis spullen populairder werden. Er werd in 2021 57,8 miljoen keer naar gezocht, terwijl dat in 2020 ‘maar’ 25,3 miljoen keer was. Opvallend, want vroeger hoefde je met sommige meubels niet eens te rekenen op animo als je het gratis plaatste. Er wordt ook gezocht naar dingen die overduidelijk wel geld kosten. Daarin zijn de iPhone 13, de Air Up-fles (erg hip op scholen) en gedroogd haardhout het meest populair. Ook tweedehands campers en caravans zijn populair, wat ook al is ingezet tijdens corona. 14,5 miljoen keer zochten mensen naar een camper en 9 miljoen keer naar een caravan. Dat is wel iets minder dan vorig jaar: gemiddeld 18 procent minder. Net als bij het woord van het jaar ziet ook Marktplaats dat mensen veel bezig zijn met duurzmaer leven. Daarom is haardhout zo populair. Het werd 4,3 miljoen keer in de zoekbalk getypt (versus 2,3 miljoen in 2021). Zonnepanelen werden 3,2 miljoen keer gezocht versus 1,3 miljoen vorig jaar. Warmtepomp werd twee keer zo vaak gezocht als in 2021. Carnavalskleding en zonnebloemolie waren ook populair: immers mocht carnaval dit jaar weer en was er een run op zonnebloemolie omdat dat normaal uit Oekraïne komt, wat nu een oorlogsgebied is geworden en helaas nog steeds is. Door het voetbal was Feyenoord-spul ineens populair en in de zomer snakten we naar een (mobiele) airco of ventilator.

Tweedehands cadeaus Je ziet op Marktplaats echt direct terug wat er speelt in de samenleving. Tijdens Sinterklaas zijn er ook veelvuldig tweedehands cadeaus in de schoenen gestopt. Heel logisch: kinderen spelen graag met speelgoed, het maakt niet uit waar het vandaan komt en of het nieuw uit een doos komt of niet. Zeker omdat er én schoenen worden gezet, én dan ook nog pakjesavond is, misschien nog Kerstmis of een verjaardag: het zijn dure maanden en die kunnen mensen in deze tijden van hoge inflatie eigenlijk niet gebruiken. Lekker tweedehands shoppen dus. Dat zegt Marktplaats uiteraard ook, zeker kijkend naar kerst: "Kijk eens naar tweedehands speelgoed door de ogen van een kind. Dat is de boodschap die we dit najaar, maar zeker ook in de toekomst willen overbrengen. Want kinderen zien namelijk echt het verschil niet tussen nieuw- en oud speelgoed. Die willen gewoon cadeautjes uitpakken.” Daarin heeft Marktplaats zeker een punt en dat zien ook veel ouders al in. Van november tot aan pakjesavond werd de speelgoedcategorie 3,6 miljoen keer vaker bekeken dan vorig jaar in die periode (in totaal 52,4 miljoen keer).

Efteling Opvallend was nog de Efteling op Marktplaats dit jaar. Mensen zoeken er natuurlijk altijd wel op goedkopere kaartjes, want het Efteling-kaartje heeft inmiddels de vrij exorbitante entreeprijs van 46 euro bereikt. Dat is echter niet wat opvalt. Dat is namelijk het Spookslot. Het Spookslot in het attractiepark sloot zijn deuren en dat was zelfs op Marktplaats te merken: de laatste souvenirs van de attractie waren ineens heel populair op Marktplaats, mede omdat mensen nog even snel een souvenir hadden gekocht en deze voor veel geld wilden verkopen. Want ja, ook dat is Marktplaats: een plek waaruit veel mensen een slaatje willen slaan, of het nu gaat om verkopers of kopers. Wat ook soms vervelend is: zoek je bijvoorbeeld simpelweg naar een kippenhok, dan moet je door de ene na de andere nieuwe kippenhokken-advertentie van een winkel, voordat je bij de fijne tweedehandskoopjes van medelanders komt. We hopen dat Marktplaats daar iets aan kan veranderen in 2023, zodat mensen nog beter de echte koopjes kunnen vinden waaraan ze zo’n behoefte hebben.