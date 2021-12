​Marktplaats ziet ze aankomen: de ongewilde sinterklaascadeaus

Marktplaats noemt het de sinternaastcadeaus, want hoewel de goedheiligman het natuurlijk goed bedoeld, zitten hij en zijn schimmel er toch wel eens naast in de zoektocht naar een geschikt cadeau . Marktplaats zag van een aantal artikelen het aanbod op de veilingsite enorm omhoog schieten. Dit zijn de vijf sinternaastcadeaus van 2021.

Marktplaats geeft aan een enorme stijging te zien in games en sieraden. Nu is dat in het geval van sieraden niet zo een-twee-drie te rijmen, maar bij games kunnen we wel bedenken hoe het komt dat mensen toch niet zo blij zijn met (waarschijnlijk) fysieke spellen. Veel gamers maken tegenwoordig gebruik van Xbox Game Pass en PlayStation Now, waarbij je voor ongeveer twaalf euro per maand toegang krijgt tot een hele gamebibliotheek. Hierin zitten ook vaak de nieuwste games, zeker bij Xbox. Iets waar sommige hulpsinten nog aan moeten wennen. Die ongewilde games? Die worden dezelfde avond nog op Marktplaats gezet.

Vorig jaar waren er vooral veel PSP-games, kinderboeken en modelauto’s die mensen kwijt wilden na pakjesavond, maar dit jaar zijn dat Xbox-spellen, sieraden en parfum. De reden? Soms simpelweg: gekregen van Sinterklaas maar niet blij mee, maar anders ‘niet mijn smaak’, ‘verkeerde maat’ of ‘dubbel’. De top vijf sinternaastcadeaus ziet er in 2021 als volgt uit:

Meer tweedehands cadeautjes

Er is ook positief nieuws, want mensen blijken ook regelmatig op Marktplaats te kijken voor speelgoed. Goed nieuws, want niet alleen betaal jij er minder voor, de koper verdient er wat mee én het is aanzienlijk duurzamer dan alles nieuw te kopen. De speelgoedcategorie werd in de week voor pakjesavond maar liefst 9,5 miljoen (!) keer bekeken.

Vorig jaar was dat nog 8,6 miljoen en in 2019 zelfs 5,9 miljoen. Marktplaats denkt dat het niet zozeer aan duurzame keuzes ligt, maar vooral door de avondlockdown waardoor in de winkel shoppen na werk niet meer kan, maar ook door de leveringsproblemen van veel nieuwe artikelen en tot slot het stijgen van de prijzen. Ja, helaas is ook speelgoed door het coronavirus aanzienlijk duurder geworden.