We zijn nog meer op zoek naar gratis spullen op Marktplaats

Door de hoge inflatie in Nederland met als gevolg een dalende koopkracht wordt er op Marktplaats massaal gezocht naar gratis spullen. In de afgelopen acht maanden werd het woord gratis, of gratis in combinatie met een ander woord, bijna 70 miljoen keer in de zoekbalk ingetypt. Vorig jaar lag dat aantal in dezelfde periode rond de 63 miljoen.

Nederlanders zoeken voornamelijk naar gratis spullen voor binnen- en buitenshuis, zoals een bankstel, tuinmeubelen, tv of een keuken. Een gratis kinderstoel, kledingrek en stapelbed zijn de grootste stijgers vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De vraag naar gratis haardhout is met zo’n 70.000 zoekopdrachten ruim verdubbeld.