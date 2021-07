Marktplaats ziet een recordstijging van het aanbod gratis spullen

Nederlanders lijken de afgelopen crisisperiode in toenemende mate solidair te zijn naar elkaar toe. Nooit eerder zag Marktplaats een stijging van deze omvang in het aantal advertenties waarin mensen gratis spullen aanbieden.

Gratis spullen



In de afgelopen twaalf maanden werden ruim 1,5 miljoen advertenties met gratis spullen aangeboden via Marktplaats, een stijging van bijna 15% ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. Met name meubels, babyspullen en doe het zelf-artikelen werden massaal belangeloos aan anderen weggegeven. Ook de interesse in het ‘gratis’ aanbod steeg het afgelopen jaar: deze advertenties werden in twaalf maanden tijd maar liefst 177,5 miljoen keer bekeken; een groei van 25% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Coronatijd

Wat Nederlanders bezighoudt is vaak vrijwel direct terug te zien op Marktplaats. Zo ziet het platform het handelsgedrag van Nederlanders in de afgelopen coronatijd veranderen, met name op het gebied van gratis spullen aanbieden en zoeken. Deze solidaire handelstrend in de vraag naar en het aanbod van gratis spullen laat zien hoe miljoenen individuele Marktplaatsgebruikers samen bijdragen aan een wereld waarin mensen minder weggooien, maar juist meer delen met anderen.

Gratis al jaren het populairst

Volgens Annemarie Buitelaar, CEO van Marktplaats, is de zoekterm 'gratis' al jaren het populairst. "Maar de sterke toename in het aanbod van gratis spullen hebben wij nog niet eerder gezien. Op basis van wat wij terughoren van onze bezoekers lijkt de reden hiervoor tweeledig: tijdens deze moeilijke coronaperiode laten Nederlanders zich van hun sociale kant zien en kiezen ze ervoor vaker iets weg te geven. Bijvoorbeeld om een ander blij te maken. Ook horen wij steeds vaker dat duurzaamheid en circulariteit een belangrijke motivatie is om iets gratis weg te geven."

Alle gratis advertenties op één plek



Om de zoektocht naar gratis spullen op Marktplaats te vergemakkelijken, heeft de online handelsplaats alle gratis advertenties gebundeld op een speciale pagina. Op deze plek kunnen gebruikers ook filteren op gratis spullen bij hun in de buurt en eenvoudig zelf een advertentie plaatsen. Zo is het nog gemakkelijker om de levensduur van spullen te verlengen.

“De verscheidenheid aan spullen die via Marktplaats wordt weggegeven is groot. Van tuintegels tot kinderkleding en van boeken tot meubels, via ons platform krijgen deze spullen een tweede, derde of soms zelfs vierde leven. Een mooi voorbeeld zagen we tijdens de lockdown toen veel gezinnen speelgoed gratis weggaven aan andere gezinnen die te maken hadden met de lastige combinatie thuiswerken, thuisscholing en opvangproblemen. Dit soort initiatieven vind ik hartverwarmend,” zo vertelt Buitelaar.

